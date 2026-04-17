Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πάρουν όλα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν χωρίς καμία συναλλαγή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το σύνολο των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν που προέκυψαν από τις επιχειρήσεις των βομβαρδιστικών B-2, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία χρηματική συναλλαγή.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν συνδέεται με τον Λίβανο, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν ξεχωριστά με τη λιβανέζικη πλευρά για την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι το Ισραήλ «δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «απαγορεύεται από τις ΗΠΑ». «Αρκετά πια», κατέληξε.

Νωρίτερα, δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται ένα σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο ένα από τα σημεία που συζητούνται προβλέπει ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεσμεύσει 20 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα το Ιράν να παραδώσει το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, με στόχο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ, πιθανότατα την Κυριακή, σύμφωνα με πηγή του Axios που έχει γνώση των συζητήσεων. Το Πακιστάν έχει ρόλο διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και της Τουρκίας πίσω από τα παρασκήνια.

Η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στο απόθεμα σχεδόν 2.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι θαμμένο στις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις και ειδικότερα στα 450 κιλά που είναι εμπλουτισμένα σε καθαρότητα 60%.

Πηγή: skai.gr

