Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Ιράν σχετικά με το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και άδραξε την ευκαιρία για να καταφερθεί εκ νέου κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, λέγοντας πως απορρίπτει την πρότασή τους να βοηθήσουν σε αυτό το ζήτημα.

«Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ έληξε, έλαβα μια κλήση από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσαν εάν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά εφόσον δεν θέλουν να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν τους είχαμε ανάγκη, μια χάρτινη τίγρη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

