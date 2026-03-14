Τραμπ: Το Ιράν έχει «ηττηθεί εντελώς» και «θέλει συμφωνία»

«Το Ιράν θέλει συμφωνία -- αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις

Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία -- αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιράν ΗΠΑ συμφωνία
