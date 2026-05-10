Λευκός Οίκος: Την Τετάρτη το βράδυ στο Πεκίνο ο Τραμπ - Τι θα συζητήσει με τον Σι Τζινπίνγκ

Το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος - Στο τραπέζι Ιράν, Ρωσία, Διάστημα, εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις

Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ

Την Τετάρτη το βράδυ θα αφιχθή στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Πέμπτη το πρωί είναι προγραμματισμένη ανοιχτή εκδήλωση και την ίδια μέρα το βράδυ θα γίνει το δείπνο.

Θα υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο τεχνοκρατών, πριν την αναχώρηση του Τραμπ την Παρασκευή το πρωί.

Οι δύο ηγέτες θα εργαστούν για συμφωνίες που αφορούν το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Θα συζητηθούν επίσης θέματα που αφορούν το Διάστημα, τις αγροτικές καλλιέργειες και την ενέργεια, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, όπως τόνισε ο Λευκός Οίκος, θα προτείνει στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τιζνπίνγκ, να ανταποδώσει την επίσκεψη και να ταξιδέψει στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν και το θέμα της υποστήριξης του Ιράν, αλλά και της Ρωσίας.

Επίσης αναμένεται να τεθεί θέμα και για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ανησυχίες που φαίνεται να διατηρεί η Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ, ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι δεν αναμένεται να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική για την Ταϊβάν, ενώ διευκρινίστηκε πως δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις με την Κίνα για τα πυρηνικά.


 

