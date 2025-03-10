Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τους Δρούζους της Συρίας μετά τις αναφορές για μαζικές δολοφονίες Αλαουιτών, μελών μιας άλλης θρησκευτικής μειονότητας στη χώρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Νταβίντ Μένσερ έκανε λόγο για «σφαγή αμάχων», υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ είναι «έτοιμο, εάν χρειαστεί, να υπερασπιστεί τους Δρούζους» χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι Δρούζοι αποτελούν μια ιδιαίτερη μειονότητα, η θρησκεία της οποίας έχει τις ρίζες της στο σιιτικό Ισλάμ αλλά αντλεί στοιχεία και από άλλες πεποιθήσεις. Κοινότητες Δρούζων υπάρχουν σήμερα στο Ισραήλ, στη Συρία και στον Λίβανο.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την ολοκλήρωση στρατιωτικής επιχείρησης στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη σε συγκρούσεις με δυνάμεις που πρόσκεινται στο καθεστώς του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ενώ άμαχοι έχουν εκτελεστεί.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στο Λονδίνο, αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία – τουλάχιστον 973 άμαχοι βρήκαν τον θάνατο από κυβερνητικά στρατεύματα και μαχητές που πρόσκεινται στους ισλαμιστές οι οποίοι ανέτρεψαν το καθεστώς Άσαντ. Κατά τις αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών σκοτώθηκαν επίσης περισσότερα από 230 μέλη των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Περίπου 120.000 Δρούζοι υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ισραήλ. Άλλοι 24.000 ζουν στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία το Ισραήλ κατέλαβε από τη Συρία κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών (1967) και προσάρτησε μονομερώς το 1981.

Την 1η Μαρτίου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ φέρεται να έδωσε εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να είναι έτοιμες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία μια στρατιωτική επιχείρηση για την υπεράσπιση των Δρούζων της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

