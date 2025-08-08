Το τελευταίο ταξίδι στα αστέρια... Ο Τζιμ Λόβελ, ο αστροναύτης της NASA που διηύθυνε την περίφημη αποστολή Απόλλων 13, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η NASA.

Ο Λόβελ ήταν ο κυβερνήτης της επανδρωμένης αποστολής στόχος της οποίας ήταν η προσσελήνωση. Η αποστολή μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή το 1970 μετά μια έκρηξη εν πτήσει, όμως επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.

"Η NASA εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κυβερνήτη Τζιμ Λόβελ, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών", δήλωσε η διαστημική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, χαιρετίζοντας τον "ακλόνητο χαρακτήρα και το θάρρος του" που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να "φτάσουν στη Σελήνη".

By NASA - High-ResImage, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9717410

By NASA - https://images.nasa.gov/details/S68-50265http://dayton.hq.nasa.gov/IMAGES/LARGE/GPN-2000-001125.jpg on the Wayback Machine at the Wayback Machinehttp://grin.hq.nasa.gov/ABSTRACTS/GPN-2000-001125.html on the Wayback Machine at the Wayback Machine, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6449791

By NASA - https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/gemini/gemini12/html/s66-59997.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74178647

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

