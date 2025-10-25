Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο του ταξιδιού του στη Μαλαισία, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Air Force One κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού στο Κατάρ καθ' οδόν προς τη Μαλαισία για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής, δήλωσε το Σάββατο στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συνοδεύσει τον Τραμπ στο Κατάρ, δήλωσε ο αξιωματούχος. To εμιράτο είναι ένας από τους βασικούς μεσολαβητές για ειρήνευση στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

