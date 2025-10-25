ΗΠΑ: Εμποδίζουν το Ισραήλ να επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν το Ισραήλ να επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς ή στη Γάζα, καθώς η τρομοκρατική ομάδα καθυστερεί την επιστροφή των σορών των δολοφονημένων ομήρων, αναφέρει το Σάββατο ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο εμπλεκόμενες πηγές, σημειώνει ότι το Ισραήλ εκνευρίζεται ολοένα και περισσότερο, καθώς η Χαμάς δεν έχει επιστρέψει καμία σορό από την Τρίτη, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι έχει την ικανότητα να το πράξει.

Οι αρχικές αναφορές ότι η Χαμάς θα επέστρεφε και άλλες σορούς την Παρασκευή αποδείχθηκαν ψευδείς. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι υπήρχε ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί σήμερα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το διαρκές «κύμα» ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων που επισκέπτονταν το Ισραήλ ήταν ένα σημάδι προς την Ιερουσαλήμ να μην λάβει κανένα βήμα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία.

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ πιέζουν τους μεσολαβητές Αίγυπτο και Κατάρ να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς θα εκπληρώσει την υποχρέωσή της να επιστρέψει όλους τους ομήρους.

Αργά την Τρίτη, η Χάμα παρέδωσε δύο φέρετρα στο Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού με τα λείψανα των κατοίκων του Κιμπούτς Νιρ Οζ, Άρι «Ζάλμαν» Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών, και Ταμίρ Αντάρ, 38 ετών.

Ο επαναπατρισμός των σορών του Ζαλμάνοβιτς και του Αντάρ μείωσε τον αριθμό των λειψάνων των νεκρών αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα από 15 σε 13. Στην έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, τα πτώματα 28 νεκρών ομήρων κρατούνταν εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Η Χαμάς είχε δεσμευτεί να τα επιστρέψει εντός 72 ωρών από τη μερική ισραηλινή αποχώρηση, αλλά αργότερα δήλωσε ότι δυσκολευόταν να εντοπίσει ορισμένα από αυτά, και χρειαζόταν βαρύ εξοπλισμό για να τα ανακτήσει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.