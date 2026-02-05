Τραμπ: Οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα «στρατιωτικής διασφάλισης» της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει στρατιωτική δράση για την προστασία της κοινής αμερικανοβρετανικής βάσης στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος, μετά τις συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «κατανοεί πως η συμφωνία που έκανε ο πρωθυπουργός Στάρμερ είναι, σύμφωνα με πολλούς, η καλύτερη που θα μπορούσε να επιτευχθεί», αναφερόμενος στη συμφωνία του 2025 με την οποία το Λονδίνο παραχώρησε την κυριαρχία του Αρχιπελάγους Τσάγκος, στο οποίο περιλαμβάνεται και το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου βρίσκεται η κοινή βάση των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε στο παρελθόν επικρίνει τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη απόλυτης αδυναμίας» και «μεγάλη ανοησία».

«Ωστόσο, εάν η συμφωνία μίσθωσης, κάποια στιγμή στο μέλλον, καταρρεύσει ή αν οποιοσδήποτε απειλήσει ή θέσει σε κίνδυνο τις αμερικανικές επιχειρήσεις και δυνάμεις στη βάση μας, διατηρώ το δικαίωμα να διασφαλίσω στρατιωτικά και να ενισχύσω την αμερικανική παρουσία στο Ντιέγκο Γκαρσία», δήλωσε ο Τραμπ.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Πέμπτη, στη σημασία μιας συμφωνίας για τη διασφάλιση της κοινής αμερικανοβρετανικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, τονίζοντας ότι παραμένει ζωτικής σημασίας για τα κοινά συμφέροντα ασφάλειας των δύο χωρών.

Όπως πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά για την εφαρμογή της συμφωνίας που αφορά την αεροπορική βάση στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος.

Το Ντιέγκο Γκαρσία είναι το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους, το οποίο αποτελεί βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.