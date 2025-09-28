Ο «πατριώτης» Στάρμερ στο Λίβερπουλ

Ξεκινά το συνέδριο των Εργατικών, με τον αμφισβητούμενο από την κομματική βάση πρωθυπουργό να δηλώνει αποφασισμένος να διαλύσει το λαϊκιστικό Reform UK, το οποίο για μήνες βρίσκεται μπροστά στις δημοσκοπήσεις.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Είναι μια περίεργη περίοδος παγκοσμίως. Ιδιαίτεροι και απρόβλεπτοι ηγέτες, οι οποίοι προκαλούν ακόμα πιο ιδιαίτερες και απρόβλεπτες καταστάσεις ενώ την ίδια ώρα οι περισσότεροι παρατηρούμε με ανησυχία την εξέλιξη της καθημερινότητας. Μια παρόμοια κρίση περνά και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός αυτής της… ευρείας πραγματικότητας καθώς είναι ενεργά εμπλεκόμενο στα «κοινά».

Πηγή: Deutsche Welle

Έτσι βλέπουμε άνοδο στο λαϊκιστικό Reform UK, του Νάιτζελ Φάρατζ και στους υποστηρικτές του. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα δημοσκόπησης του YouGov, μόλις δύο ημέρες πριν, από δείγμα 13,000 Βρετανών. Σύμφωνα με αυτή, αν τώρα διεξάγονταν εκλογές, το Reform UK όχι μόνο θα ήταν νικητής με 311 έδρες αλλά θα βρισκόταν μόλις 15 έδρες πίσω από την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Την ίδια ώρα, το κόμμα των Εργατικών (Labour Party) θα ερχόταν δεύτερο, κερδίζοντας μόλις 144 έδρες και χάνοντας 267 που διατηρεί τώρα.Τα στοιχεία αυτά έρχονται ενώ οι εθνικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν μόλις 14 μήνες πριν και ενώ ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ είχε μπει στα ψηφοδέλτια έναν μήνα πριν.Χαμηλές οι προσδοκίες του συνεδρίουΚαι ερχόμαστε στο σήμερα: στο φετινό ετήσιο συνέδριο των Εργατικών που ξεκινά σήμερα Κυριακή στο Λίβερπουλ – το προπύργιο του κόμματος – και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Κανένας αέρας επιτυχίας δεν αποπνέεται καθώς για μήνες το κόμμα της κυβέρνησης βρίσκεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, ενώ ακόμα και ο ηγέτης και πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ αμφισβητείται για τις ικανότητές του στη θέση αυτή, με σενάρια διαδοχής να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους.Ο Στάρμερ μοιάζει να κάνει μια αγωνιώδη προσπάθεια να ξεκαθαρίσει τόσο τη δική του θέση όσο και τα ευρύτερα πλάνα των Εργατικών, με πολυάριθμες συνεντεύξεις σε βρετανικές εφημερίδες όπως η Telegraph, η Sunday Times και η Mirror ενώ σήμερα μίλησε και στο πρωινό πρόγραμμα του BBC. Η κινητικότητα αυτή δείχνει ότι ο πρωθυπουργός δεν είναι τόσο nonchalant με την υπάρχουσα κατάσταση και η επίσημη ομιλία του την Τρίτη θα αποδειχθεί ένα από τα βασικότερα βήματα για να την ανατρέψει.«Ιστορική μάχη» και «πατριωτική ανανέωση»Την ίδια ώρα, η προσοχή του Στάρμερ μοιάζει να στρέφεται αποκλειστικά σε ένα πράγμα: στο λαϊκιστικό Reform UK. Όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, πρόκειται για «εχθρό» ο οποίος έχει σκοπό να «διαλύσει την χώρα» με την «ρατσιστική» πολιτική του.Μάλιστα, ο Βρετανός πρωθυπουργός έδωσε υπόσχεση για «πατριωτική ανανέωση», μία γλώσσα η οποία δεν είναι συνηθισμένη από το κεντροαριστερό κόμμα, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική μάχη» για τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας. Ενώ παράλληλα τόνισε ότι, το πλάνο του Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα, να καταργήσει την άδεια αορίστου χρόνου παραμονής είναι «ρατσιστικό» και «ανήθικο».Προβλήματα ηγεσίας και δημοτικότηταςΤο εργατικό κόμμα όμως πολεμά και στο εσωτερικό. Αυτή την εβδομάδα, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ βρίσκεται στο επίκεντρο των τίτλων ειδήσεων καθώς εμφανίζεται ο επικρατέστερος για πρόκληση ηγεσίας. Ο Κιρ Στάρμερ με ψυχραιμία μίλησε για μια κατάσταση που αντιμετωπίζει κάθε πρωθυπουργός, κάτι που είναι «μέσα στα καθήκοντα της δουλειάς», ενώ παράλληλα την σχολίασε ως «βούτυρο στο ψωμί» της πολιτικής.Αναλυτές δεν πιστεύουν και τόσο σε αυτό το σενάριο. Τουλάχιστον για την ώρα. Όπως τονίζεται, ο Άντι Μπέρναμ δεν είναι εν ενεργεία βουλευτής, οπότε θα πρέπει τόσο να αφήσει τη θέση του ως δήμαρχος, όσο και να συμμετάσχει σε εμβόλιμη εκλογική διαδικασία – την οποία πρέπει να κερδίσει – και μετά να μπορέσει να θέσει σε κίνδυνο την ηγεσία Στάρμερ.Πάντως, η αλήθεια είναι πως σύμφωνα με δημοσκοπήσεις ο Στάρμερ βρίσκεται στον πάτο της δημοτικότητας των Βρετανών πρωθυπουργών και περνά σε προτίμηση μόνο την Λιζ Τρας. Μένει να δούμε, αν στο τετραήμερο συνέδριο θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων και αν ο ίδιος ο Στάρμερ θα είναι εκείνος που θα ηγείται αυτής της προσπάθειας.

