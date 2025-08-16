Διαβουλεύσεις με στόχο την επίλυση ζητημάτων που προκαλούν ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν σύντομα, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσινγκτον Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Άλλος ένας γύρος διαβουλεύσεων για την εξομάλυνση – όρο τον οποίο χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκαλούν ένταση στις διμερείς σχέσεις – αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ντάρτσιεφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.