Ρώσος πρέσβης στην Ουάσινγκτον: Σύντομα διαβουλεύσεις για ζητήματα που προκαλούν ένταση στις διμερείς σχέσεις

«Άλλος ένας γύρος διαβουλεύσεων για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ

Πούτιν - Τραμπ

 Διαβουλεύσεις με στόχο την επίλυση ζητημάτων που προκαλούν ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν σύντομα, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσινγκτον Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Άλλος ένας γύρος διαβουλεύσεων για την εξομάλυνση – όρο τον οποίο χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκαλούν ένταση στις διμερείς σχέσεις – αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ντάρτσιεφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

