Εορτολόγιο: Ποιο γιορτάζουν σήμερα 3 Αυγούστου

Σήμερα 3 Αυγούστου γιορτάζουν τα ονόματα Ολύμπιος Σαλώμη και Σαλώμα.
Πηγή: skai.gr
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Σήμερα 3 Αυγούστου γιορτάζουν τα ονόματα Ολύμπιος Σαλώμη και Σαλώμα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.