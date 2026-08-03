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Εορτολόγιο: Ποιο γιορτάζουν σήμερα 3 Αυγούστου

Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:29 - Δύση ήλιου: 20:32 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 3 λεπτά - Σελήνη 19.3 ημερών

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Εορτολόγιο

Σήμερα 3 Αυγούστου γιορτάζουν τα ονόματα Ολύμπιος Σαλώμη και Σαλώμα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιορτάζουν σήμερα Εορτολόγιο
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