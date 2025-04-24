Βερολίνο: Συγκίνηση για τον «Πάπα των αδύναμων»

Στη Γερμανία ο πολιτικός κόσμος επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Πάπας Φραγκίσκος θέλησε να συμπαρασταθεί στους φτωχούς και τους αδύναμους. Με την απώλειά του, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, «ο κόσμος χάνει ένα φωτεινό σημάδι ελπίδας, έναν αξιόπιστο συνήγορο της ανθρωπιάς». Ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και μελλοντικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογραμμίζει την «ακούραστη δραστηριοποίηση» του Ποντίφηκα «για τους αδύναμους της κοινωνίας, για δικαιοσύνη και συμφιλίωση»..



Στο ίδιο μήκος κύματος ο απερχόμενος καγκελάριος, ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς, εξαίρει το γεγονός ότι ο Φραγκίσκος ήταν «ο συνήγορος των αδύναμων» και εκθειάζει την ικανότητά του «να βλέπει ξεκάθαρα τις προκλήσεις που μας περιβάλλουν». Ο αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ, ηγετικό στέλεχος των Πρασίνων, τονίζει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είχε ταχθεί στον αγώνα για «συμφιλίωση και ευσπλαχνία». «Η φωνή του θα λείψει» επισημαίνει η Άνγκελα Μέρκελ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα καταθέτουν επιφανείς θεολόγοι στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) για το έργο του Φραγκίσκου. «Αναμφίβολα» θα θυμόμαστε τον Φραγκίσκο ως έναν «μεγάλο Πάπα στην ιστορία του Χριστιανισμού» αναφέρει o Ντάνιελ Μπόγκνερ, καθηγητής Χριστιανικής Ηθικής και Θεολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Φριβούργου, στη γαλλόφωνη Ελβετία.Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του πρώτου Λατινοαμερικανού Ποντίφηκα, εκτιμά ο Μπόγκνερ, είναι το μήνυμα ότι «η Εκκλησία δεν υπάρχει μόνο για τον εαυτό της, αλλά για να αποστείλει μήνυμα ελπίδας και να καταθέσει τη μαρτυρία μίας καλύτερης ζωής σε εποχές ματαιότητας». Μάλιστα ο Γερμανός θεολόγος πιστεύει ότι «ο Πάπας Φραγκίσκος θα μπορούσε να περάσει στην ιστορία ως ο Πάπας που τόλμησε τα πρώτα, αναγκαία βήματα για μία γνήσια μεταρρύθμιση της Εκκλησίας».Για τον Γαλλογερμανό θεολόγο Μίχαελ Ζέεβαλντ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μύνστερ, ο Φραγκίσκος ήταν «ένας μεταρρυθμιστής, αλλά με τον δικό του τρόπο». Μπορεί συχνά να μην ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μεταρρυθμιστικών δυνάμεων εντός της Εκκλησίας, «αλλά κατάφερε να θέσει υπό αμφισβήτηση απαρχαιωμένες δομές. Παράδειγμα αποτελεί η στάση του απέναντι σε διαζευγμένους που παντρεύονται για δεύτερη φορά, όπως και σε ομόφυλα ζευγάρια.Ο Λευκός Οίκος τίμησε τον Ποντίφηκα με ένα σύντομο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social: «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Ας τον ευλογεί ο Θεός και όλοι όσοι τον αγάπησαν». Ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, πιστός καθολικός, αναφέρει σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ ότι «θα θυμόμαστε τον Φραγκίσκο ως έναν από τους πιο σημαντικούς Προκαθήμενους της εποχής μας» καθώς ήταν «ο Πάπας του λαού, το φως της Πίστεως».Για τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Φραγκίσκος «ήταν ένας αγγελιοφόρος ελπίδας, ταπεινότητας και ανθρωπιάς». «Έφυγε από κοντά μας ένας μεγάλος άνδρας, ένας μεγάλος ποιμένας» τονίζει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν υπενθυμίζει ότι ο Φραγκίσκος «ήταν πάντα στο πλευρό των ευάλωτων και των αδύναμων».Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν στο συλληπητήριο τηλεγράφημά του αναφέρει ότι ο Φραγκίσκος «ήταν ένας θρησκευτικός ηγέτης που έδωσε σημασία στον διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων και ανέλαβε την πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών τραγωδιών, ιδιαίτερα του παλαιστινιακού ζητήματος». Ως άνθρωπο «της πίστης και της ειρήνης» τον εγκωμιάζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. «Ήταν ένας άνδρας με σοφία και καλοσύνη», τονίζει ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, κηρύσσοντας πένθος επτά ημερών στην πατρίδα του Ποντίφηκα. Τριήμερο πένθος κηρύσσει και η κυβέρνηση της Ισπανίας.dpa, Reuters, ARD

