Ο Τραμπ κλίνει προς χερσαία εισβολή στο Ιράν, λέει αξιωματούχος χώρας-διαμεσολαβητή

Αξιωματούχος από μία από τις χώρες που μεσολαβούν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δήλωσε στους Times of Israel ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλίνει προς την απόφαση για μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει υπό τέτοια στρατιωτική πίεση.

Ο ίδιος αξιωματούχος, με άμεση γνώση των προσπαθειών, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν σε ιδιωτικό επίπεδο πως το Ιράν δύσκολα θα αποδεχθεί τις παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων και έχουν ήδη αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή, με στόχο, κατόπιν εντολής Τραμπ, την κατάληψη της νήσου Χαργκ.

Δεύτερος αξιωματούχος από χώρα που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση προειδοποίησε ότι, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να καταλάβουν το νησί, η διατήρηση του ελέγχου του για μεγάλο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει σημαντικό αριθμό περισσότερων δυνάμεων και παρατεταμένες επιχειρήσεις, πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει παρουσιάσει η Ουάσιγκτον στο κοινό.

Παρότι το Σάββατο συμπληρώνεται η τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι βρίσκονται μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Και οι δύο αξιωματούχοι από χώρες που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση εκτιμούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι πιθανό να υποχωρήσει, ακόμη και αν προχωρήσει μια χερσαία επιχείρηση.

Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το Ιράν ενδέχεται πλέον να αποδεχθεί όρους που δεν ήταν διατεθειμένο να δεχθεί πριν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τον πόλεμο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μεταθέτει έως την Παρασκευή την προθεσμία που είχε θέσει στο Ιράν για να αποδεχθεί την πρότασή του των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν εκστρατεία κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή γύρω από τη νέα αυτή προθεσμία.



Πηγή: skai.gr

