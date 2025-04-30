Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη της δημοσιογραφίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη του ανεξάρτητου ρεπορτάζ για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από πανευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, με προϋπολογισμό 13,5 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της, η πρόσκληση έχει ως στόχο να ενισχύσει την ποσότητα, την ποιότητα και τον αντίκτυπο του ρεπορτάζ για θέματα της ΕΕ σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες και κράτη μέλη. Χωρίζεται σε τρεις θεματικές: 7,5 εκατ. ευρώ διατίθενται για τη χρηματοδότηση σχεδίου για την αύξηση της κάλυψης και της διαθεσιμότητας οπτικοακουστικών ειδήσεων σχετικά με θέματα της ΕΕ από ευρωπαϊκή σκοπιά· 3 εκατ. ευρώ διατίθενται για μια πρόταση ανάπτυξης διεθνών οπτικοακουστικών ειδησεογραφικών μέσων σε χώρες της ΕΕ όπου η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, ο πλουραλισμός της αγοράς και η πολυμορφία του περιεχομένου έχουν περιθώρια βελτίωσης, με πρωταρχικό στόχο τη σύσταση ή τη διατήρηση μιας ειδησεογραφικής υπηρεσίας στα ουγγρικά· επιπλέον 3 εκατ. ευρώ διατίθενται για ρεπορτάζ για θέματα της ΕΕ στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες οnline. Αυτή η τελευταία θεματική αφορά δύο έργα που θα παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακών ειδήσεων, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μορφές και στρατηγικές διάδοσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και προγραμματιστές μέσων ενημέρωσης μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις σε περισσότερες από μία θεματικές. Οι συμφωνίες επιχορήγησης αναμένεται να υπογραφούν τον Σεπτέμβριο, για τα έργα που θα αρχίσουν να υλοποιούνται από τον Οκτώβριο του 2025.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων εντάσσεται στις Δράσεις Πολυμέσων, οι οποίες χρηματοδοτούν γενικές δράσεις πληροφόρησης και ειδησεογραφίας και γενικά προγράμματα της ΕΕ για το κοινό από ευρωπαϊκή σκοπιά.

Κορίνα Γεωργίου

