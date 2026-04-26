Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα - Μπορούμε και από το τηλέφωνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι νικήτριες.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μας καλέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να γίνει τηλεφωνικά.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ορισμένα από τα πρόσωπα με τα οποία διαπραγματεύονται για το Ιράν είναι «πολύ λογικά», ενώ άλλα όχι.

Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν «θα φερθεί έξυπνα».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν ήταν στο πλευρό των ΗΠΑ» στο ζήτημα του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την ενόχλησή του για τη στάση των συμμάχων .

Αναφέρθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο δήλωσε πως θα στείλει πλοία «όταν τελειώσει ο πόλεμος», κάτι που «δεν είναι καλό», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πάρουν τα πυρηνικά αποθέματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων



Πηγή: skai.gr

