Τραμπ: Μηνύει την πολιτεία Maine - Αρνήθηκε να απαγορεύσει τη συμμετοχή transgender αθλητριών σε αθλήματα γυναικών

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει την πολιτεία του Μέιν επειδή αρνήθηκε να απαγορεύσει τη συμμετοχή transgender αθλητριών στην κατηγορία των γυναικών στα αθλήματα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί κλιμάκωση της δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβερνήτριας της πολιτείας και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει και απειλές από τον πρόεδρο για περικοπή της χρηματοδότησης του εκπαιδευτικού συστήματος του Μέιν.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα μείνει απαθές όταν οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις στον αθλητισμό», δήλωσε την Τετάρτη η Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι. «Πρόκειται επίσης για την προσωπική ασφάλεια αυτών των νεαρών γυναικών».

Σε απάντηση, η Κυβερνήτρια του Μέιν, Τζάνετ Μιλς, δήλωσε ότι το ζήτημα «ποτέ δεν αφορούσε τα σχολικά αθλήματα ή την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.