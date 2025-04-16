Ashley St. Clair: Ο Elon Musk μου έδωσε 15 εκατ. για να μην πω ότι κάναμε παιδί

Η Ashley St. Clair ισχυρίζεται σε μια νέα συνέντευξή της ότι απέρριψε πρόταση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του Elon Musk ώστε να κρατήσει την πατρότητα του γιου της επειδή δεν ήθελε να νιώθει πως το μωρό της αποτελεί «κάτι κρυφό».

Η 26χρονη συγγραφέας, σχυρίστηκε στη Wall Street Journal χθες ότι ο 53χρονος δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας, της πρόσφερε εφάπαξ πληρωμή 15 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και 100.000 δολάρια το μήνα μέχρι το παιδί να γίνει 21 ετών, με αντάλλαγμα τη σιωπή της για την πατροτητά του.

Η Ashley St. Clair η οποία επίσης αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι το όνομα του μωρού της είναι Romulus St. Clair - ισχυρίστηκε ότι την προσέγγισε ο -επί χρόνια- συνεργάτης του Musk, ared Birchall αφού γέννησε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Φέρεται να την προέτρεψε να μην αποκαλύψει τη σχέση της με τον ιδρυτή της SpaceX και της είπε ότι θα λάβει οικονομική υποστήριξη σε αντάλλαγμα.

Εφοσον συμφωνούσε δε θα είχε το δικαίωμα να μιλήσει δημόσια για τον Musk και θα έπρεπε να επιστρέψει το εφάπαξ ποσό των 15 εκατομμυρίων δολαρίων εάν παραβίαζε ποτέ τους όρους της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

