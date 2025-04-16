Η Κένυα επιδιώκει ρεαλιστικούς στόχους σε ένα νέο πρόγραμμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, μετά τις αιματηρές διαμαρτυρίες για τους φόρους και τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση του αφρικανικού έθνους θα ξεκινήσει συνομιλίες με τον IMF αυτή την άνοιξη και πιθανώς θα ολοκληρώσει μια συμφωνία μέχρι τον Νοέμβριο, δήλωσε η πρωθυπουργός του υπουργικού συμβουλίου Musalia Mudavadi σε συνέντευξή της. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τους πιθανούς όρους του προγράμματος.

Το ΔΝΤ και η Κένυα τερμάτισαν πρόωρα μια τετραετή συμφωνία 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα, πράγμα που σήμαινε ουσιαστικά ότι το έθνος έπρεπε να παραιτηθεί από περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια από εκκρεμή κεφάλαια. Η διαπραγμάτευση ενός νέου προγράμματος θα δώσει στην κυβέρνηση του Προέδρου Γουίλιαμ Ρούτο την ευκαιρία να θέσει τη δική της ατζέντα.

«Ορισμένοι από τους στόχους ήταν εξαιρετικά επίπονοι», είπε ο Mudavadi για το τελευταίο πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι δεν θέλουν να δουν ξανά τις διαμαρτυρίες να πυροδοτούνται από τον οικονομικό πόνο. «Εάν δεν είστε ρεαλιστές με ορισμένες από τις προβλέψεις σας, καταλήγετε να ασκείτε μεγάλη πίεση στην οικονομία και τους ανθρώπους σας».

Ο Ρούτο ξεκίνησε μια επιθετική προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης αφού έγινε πρόεδρος το 2022. Στήριξε την αύξηση των φόρων σε οτιδήποτε, από το ψωμί μέχρι τις πάνες, αναμένοντας να βρεθούν επιπλέον 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Ακολούθησαν, ωστόσο, τεράστιες διαμαρτυρίες και ανάγκασαν τον πρόεδρο να εγκαταλείψει τα μέτρα και να ανασυγκροτήσει το υπουργικό του συμβούλιο.

«Θα θέλαμε ένα πρόγραμμα που να είναι ρεαλιστικό, ίσως ένα άλλο τριετές πρόγραμμα», είπε ο Mudavadi.

Οι συνομιλίες της Κένυας με το ΔΝΤ θα έρθουν σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, που τροφοδοτούνται εν μέρει από τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και καθιστούν πιο δαπανηρή τη συγκέντρωση χρημάτων για τις αναδυόμενες και παραμεθόριες αγορές. Είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λάβουν υπόψη οι κυβερνήσεις όπως η Κένυα, μέρος του προϋπολογισμού της οποίας χρηματοδοτείται με επιχορηγήσεις.

Η χρηματοδότηση από ιδρύματα όπως ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, για παράδειγμα, ενδέχεται να μην υφίσταται πλέον, αφού ο Τραμπ κατέστρεψε το ίδρυμα. Στην Ευρώπη, οι κυβερνήσεις επανεξετάζουν τα σχέδια, καθώς αναζητούν κεφάλαια για την ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση της Κένυας πρόκειται να αυξήσει τον δανεισμό της για να καλύψει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που φαίνεται στο 5,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος την περίοδο έως τον Ιούνιο του 2025, από προηγούμενη εκτίμηση 3,3%.

Ο Πρόεδρος Ρούτο μεταβαίνει στην Κίνα για κρατική επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα, όπου η κυβέρνησή του θα αναζητήσει νέα χρηματοδότηση για έργα συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης ενός σιδηροδρόμου που υποστηρίζεται από το Πεκίνο στα σύνορα με τη γειτονική Ουγκάντα.

Από το εξωτερικό χρέος της Κένυας στα 39,1 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Δεκεμβρίου, χρωστούσε 14 δισεκατομμύρια δολάρια στην Παγκόσμια Τράπεζα, 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτές ευρωομολόγων και σχεδόν 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας. Ωστόσο, οι αποπληρωμές δανείων προς την Κίνα κατέλαβαν τη μεγαλύτερη θέση μεταξύ των εξωτερικών πιστωτών.





