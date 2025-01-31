Οι συνεργάτες του Ίλον Μασκ απέκλεισαν λειτουργούς από βάση δεδομένων υπαλλήλων

Βοηθοί του Ίλον Μασκ που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της αμερικανικής κυβερνητικής υπηρεσίας ανθρώπινου δυναμικού κλείδωσαν υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς έξω από τους υπολογιστές που περιέχουν τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, σύμφωνα με δύο στελέχη της υπηρεσίας.

Αφού ορκίστηκε πρόεδρος πριν από 11 ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μια ευρεία αναμόρφωση της κυβέρνησης, απολύοντας και παραγκωνίζοντας εκατοντάδες δημόσιους λειτουργούς, με στόχο να περιορίσει τη γραφειοκρατία αλλά και να τοποθετήσει στις θέσεις τους υποστηρικτές του.

Ο Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των εταιρειών Tesla και Χ, ανέλαβε να μειώσει το μέγεθος του εργατικού δυναμικού –2,2 εκατομμύρια υπάλληλοι– του ομοσπονδιακού κράτους. Προχώρησε γρήγορα, εγκαθιστώντας συνεργάτες του στην υπηρεσία που αποκαλείται Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM).

Οι δύο αξιωματούχοι, που μίλησαν ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters γιατί φοβούνται τυχόν αντίποινα, είπαν ότι σε κάποιους ανώτερους υπαλλήλους σταδιοδρομίας στο OPM ανακλήθηκε η πρόσβαση σε ορισμένα συστήματα δεδομένων της υπηρεσίας αυτής. Τα συστήματα περιλαμβάνουν μια τεράστια βάση δεδομένων (Enterprise Human Resources Integration) που περιέχει ημερομηνίες γέννησης, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αξιολογήσεις, διευθύνσεις κατοικίας, μισθολογικούς βαθμούς και την προϋπηρεσία των κυβερνητικών υπαλλήλων.

«Δεν γνωρίζουμε τι κάνουν με τους υπολογιστές και τα συστήματα δεδομένων. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Δεν υπάρχει καμία επίβλεψη. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα κυβερνοασφάλειας και υποκλοπών», είπε ο ένας αξιωματούχος.

Τα στελέχη που «κλειδώθηκαν» έξω, μπορούν ακόμη να συνδεθούν και να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όχι όμως και να δουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που καλύπτει κάθε πτυχή της εργασίας των ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Ο Μασκ, το OPM, οι εκπρόσωποι της νέας ομάδας του και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το OPM έχει στείλει υπομνήματα στους εργαζομένους, στα οποία δεν τηρείται το σύνηθες στεγνό ύφος των κυβερνητικών ανακοινώσεων, προτρέποντας τους δημοσίους υπαλλήλους να παραιτηθούν και να πάνε διακοπές «στον προορισμό των ονείρων τους».

Ο Ντον Μόινιχαν, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Φορντ στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, είπε ότι οι ενέργειες εντός του OPM εγείρουν ανησυχίες για το κατά πόσο το Κογκρέσο διατηρεί την επίβλεψη της υπηρεσίας αυτής. «Καθίσταται δυσκολότερο για οποιονδήποτε εκτός του στενού κύκλου του Μασκ να ξέρει τι συμβαίνει», είπε ο καθηγητής.

Μια ομάδα αποτελούμενη από νυν και πρώην υπαλλήλους του Μασκι ανέλαβε τη διοίκηση του OPM στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ. Τοποθέτησαν καναπέδες-κρεβάτια στον πέμπτο όροφο του κτιρίου, όπου βρίσκεται το γραφείο του διευθυντή, είπε ένας εργαζόμενος στην υπηρεσία.

Οι καναπέδες-κρεβάτια τοποθετήθηκαν εκεί ώστε η ομάδα να μπορεί να εργάζεται όλο το 24ωρο.

Ο Μασκ είχε τοποθετήσει κρεβάτια στα γραφεία της πλατφόρμας Χ όταν την εξαγόρασε, το 2022, ώστε οι υπάλληλοι να εργάζονται περισσότερες ώρες.

«Μοιάζει σαν εχθρική εξαγορά», σχολίασε ο εργαζόμενος.

Οι νέοι διορισμένοι υπεύθυνοι του OPM έβγαλαν επίσης τη διευθύνουσα σύμβουλο του οργανισμού, την Κέιτι Μάλαγκιου, από το γραφείο της και την μετέφεραν σε άλλον όροφο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

