Η Στόρμι Ντάνιελς κατέθεσε στους εισαγγελείς που ερευνούν τον Ντόναλντ Τραμπ

Ξετυλίγεται κομμάτι-κομμάτι το κουβάρι δράσης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ελέγχεται για πολλαπλά αδικήματα κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας. Την Τετάρτη, ενώπιον των εισαγγελέων που ερευνούν τις υποθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, στην οποία, ο πρώην πρόεδρος, φέρεται να είχε δώσει χρήματα.

Ο δικηγόρος της Ντάνιελς, Κλαρκ Μπρούστερ, έγραψε στο Twitter ότι η πελάτισσά του συναντήθηκε και απάντησε σε ερωτήσεις των εισαγγελέων του Μανχάταν και ότι ήταν πρόθυμη να γίνει μάρτυρας. Την ίδια στιγμή ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κοέν, κατέθετε για δεύτερη ημέρα.

Η Ντάνιελς έγραψε στο Twitter: «Ευχαριστώ τον δικηγόρο μου που με βοήθησε στον αγώνα μου για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

Thank you to my amazing attorney (who also always spells my name correctly 🤣) for helping me in our continuing fight for truth and justice. https://t.co/rvie0qBHVs