Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) καταδίκασε, αλλά αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη την Παρασκευή, για το ρατσιστικό βίντεο που διαγράφηκε και απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη Μισέλ Ομπάμα σαν πιθήκους.



Το σύντομο απόσπασμα συμπεριλήφθηκε στο τέλος ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Truth Social, το οποίο επανέλαβε τους αναπόδεικτους ισχυρισμούς του προέδρου για εκλογική απάτη. Σε αυτό, τα χαμογελαστά πρόσωπα του πρώην προέδρου και της πρώτης κυρίας τοποθετούνται πάνω σε σώματα πιθήκων, ενώ το "The Lion Sleeps Tonight", ένα τραγούδι που έγινε διάσημο από την ταινία The Lion King της Disney, ακούγεται στο παρασκήνιο.

Πηγή: skai.gr

Η ανάρτηση που κοροϊδεύει τον πρώτο μαύρο πρόεδρο της Αμερικής έγινε κατά τη διάρκεια του Μήνα Μαύρης Ιστορίας, μιας περιόδου αφιερωμένης στην τιμή των ορόσημων, των συνεισφορών και της ιστορίας των Μαύρων Αμερικανών.είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο στο Air Force One αν καταδικάζει τα ρατσιστικά τμήματα του επίμαχου βίντεο.Όταν όμως ρωτήθηκε αν θα ζητούσε συγγνώμη, ο Τραμπ παρέμεινε ανυποχώρητος, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την ανάρτηση έναν υπάλληλο, ο οποίος, όπως είπε, δημοσίευσε το βίντεο εκ μέρους του χωρίς να το δει, και επιμένοντας ότι ο ίδιος «δεν έκανε λάθος».«Είδα το πρώτο μέρος και αφορούσε στην πραγματικότητα την εκλογική απάτη στα μηχανήματα, πόσο στραβή είναι, πόσο αηδιαστική είναι. Μετά το έδωσα στον κόσμο (προσωπικό) για να – σε γενικές γραμμές, το δουν ολόκληρο. Αλλά υποθέτω ότι κάποιος δεν το έκανε, και το δημοσίευσε, και το κατεβάσαμε», είπε.«Σίγουρα, ήταν μια πολύ ισχυρή ανάρτηση όσον αφορά την εκλογική απάτη. Κανείς δεν ήξερε ότι αυτό ήταν στο τέλος. Αν το είχαν κοιτάξει, θα το είχαν δει, και πιθανώς θα είχαν την κοινή λογική να το κατεβάσουν», πρόσθεσε.«Προσεύχομαι να ήταν ψεύτικο, επειδή είναι τοΟ Πρόεδρος πρέπει να το αφαιρέσει», έγραψε ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο μοναδικός μαύρος Ρεπουμπλικάνος της Βουλής, στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.Ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Σκοτ και εξήγησε τι συνέβη και «το κατάλαβε 100%».Ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ, Ρεπουμπλικάνος από το Μισισιπή, την πολιτεία με το μεγαλύτερο ποσοστό μαύρων ψηφοφόρων, χαρακτήρισε την ανάρτηση «εντελώς απαράδεκτη» και προέτρεψε τον Τραμπ να «την κατεβάσει και να ζητήσει συγγνώμη».«Ο Πρόεδρος Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα είναι εξαιρετικοί, συμπονετικοί και πατριώτες Αμερικανοί. Αντιπροσωπεύουν ό,τι καλύτερο έχει αυτή η χώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι άθλιος, ανεξέλεγκτος και κακόβουλος», τόνισε ο βουλευτής Χακίμ Τζέφρις, το υψηλότερο σε βαθμίδα μαύρο μέλος στην ιστορία της Βουλής των Αντιπροσώπων.«Γιατί οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως ο Τζον Θουν, συνεχίζουν να στέκονται δίπλα σε αυτό το άρρωστο άτομο; Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να καταγγείλει αμέσως την αηδιαστική μισαλλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

