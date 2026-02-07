Στην Ταϊλάνδη μπορείτε να δοκιμάσετε τον πιο παγωμένο (ή μάλλον... κατεψυγμένο) λάτε στον κόσμο.

The drink is served in a special glass that is pre-frozen to -86°C. pic.twitter.com/2hoCrgio3o February 6, 2026

Η viral τάση στην Ταϊλάνδη δημιουργήθηκε από έναν influencer του Instagram, με καφέ κατεψυγμένο στους -86°C σε εργαστηριακές συνθήκες. Η ψύξη σε εργαστηριακό καταψύκτη διασφαλίζει ότι ο καφές ψύχεται αμέσως χωρίς αραίωση. Η τεχνική έχει ως στόχο να διατηρήσει το άρωμα και τη γεύση του καφέ. Το ρόφημα σερβίρεται σε ένα ειδικό ποτήρι.

Η αμφιλεγόμενη τεχνική έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με πιθανούς κινδύνους όπως κρυοπαγήματα από τον χειρισμό του κατεψυγμένου ποτηριού και θερμικό σοκ, αλλά κάποιοι την εκθειάζουν για τη δημιουργία μιας μοναδικής, αδιάλυτης, παγωμένης (όσο δεν παίρνει) εμπειρίας.

