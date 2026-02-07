Στην Ταϊλάνδη μπορείτε να δοκιμάσετε τον πιο παγωμένο (ή μάλλον... κατεψυγμένο) λάτε στον κόσμο.
In Thailand, you can try the coldest latte in the world
The drink is served in a special glass that is pre-frozen to -86°C. pic.twitter.com/2hoCrgio3o— NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026
Η viral τάση στην Ταϊλάνδη δημιουργήθηκε από έναν influencer του Instagram, με καφέ κατεψυγμένο στους -86°C σε εργαστηριακές συνθήκες. Η ψύξη σε εργαστηριακό καταψύκτη διασφαλίζει ότι ο καφές ψύχεται αμέσως χωρίς αραίωση. Η τεχνική έχει ως στόχο να διατηρήσει το άρωμα και τη γεύση του καφέ. Το ρόφημα σερβίρεται σε ένα ειδικό ποτήρι.
Η αμφιλεγόμενη τεχνική έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με πιθανούς κινδύνους όπως κρυοπαγήματα από τον χειρισμό του κατεψυγμένου ποτηριού και θερμικό σοκ, αλλά κάποιοι την εκθειάζουν για τη δημιουργία μιας μοναδικής, αδιάλυτης, παγωμένης (όσο δεν παίρνει) εμπειρίας.
- Η επίσκεψη Χέρτσογκ στην Αυστραλία ξυπνά μνήμες από την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ - Έκκληση των αρχών για αυτοσυγκράτηση
- Axios: Πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου - Τι θα συζητηθεί, ποιοι θα συμμετέχουν
- Για απειλή δολοφονίας του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συνελήφθη 33χρονος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.