Σαγράδα Φαμίλια: Ο ανυπέρβλητος ναός της Βαρκελώνης συνεχίζει να ψηλώνει

Η Βασιλική και Εξαγνιστική Εκκλησία της Αγίας Οικογενείας, η γνωστή Sagrada Familia της Βαρκελώνης, ο ναός έμπνευση του Καταλανού αρχιτέκτονα, Αντονί Γκαουντί, είναι πλέον η πιο ψηλή εκκλησία στον κόσμο.

Το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έφτασε αισίως, μετά και τα έργα της εβδομάδας που διανύουμε, τα 163 μέτρα παρά δέκα εκατοστά και ξεπέρασε τον Καθεδρικό Ναό του Ουλμ στη Γερμανία. Το αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί, ένας επιβλητικός ναός, πολυδιαστασιακού κάλλους, που συγκεντρώνει εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά η μέρα που το έργο θα έχει τελειώσει οριστικά πλησιάζει. Δεν μένουν παρά εννέα μέτρα κατασκευής για να φύγουν επιτέλους οι γερανοί και να στέκει πλέον ο ναός μόνος και να επιβάλλεται σε ολόκληρη την πόλη.

