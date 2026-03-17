(Και) τη Βενεζουέλα για 51η πολιτεία των ΗΠΑ οραματίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε την ανάρτηση με αφορμή τη νίκη της Βενεζουέλας επί της Ιταλίας στους ημιτελικούς του μπέιζμπολ, υπαινισσόμενος ότι χάρη σε αυτόν, με την αρπαγή του Νίκολας Μαδούρο, «τα πράγματα πάνε καλά για τη Βενεζουέλα τον τελευταίο καιρό».



«Αναρωτιέμαι τι ακριβώς συμβαίνει με όλη αυτή η μαγεία;» δηλώνει χαρακτηριστικά στο TruthSocial.

Πηγή: skai.gr

«Ουάου! Η Βενεζουέλα νίκησε την Ιταλία απόψε με 4-2 στον ημιτελικό του WBC (μπέιζμπολ!). Δείχνουν πραγματικά υπέροχοι. Τα πράγματα πάνε καλά για τη Βενεζουέλα τον τελευταίο καιρό! Αναρωτιέμαι τι ακριβώς συμβαίνει με όλη αυτή τη μαγεία; ΠΟΛΙΤΕΙΑ #51, ΚΑΝΕΙΣ; Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

