Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο ανοικτά των ΗΑΕ

Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο κάπου 23 ναυτικά μίλια (42 χιλιόμετρα και πλέον) από τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας «περιορισμένες» ζημιές και χωρίς να τραυματιστεί κανένα από τα μέλη του πληρώματος, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.
Κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.
UKMTO WARNING-ATTACK-023-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 17, 2026
Click here to read the full warning⤵️https://t.co/gGRwo080yv#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/lqLGd2y3lY
