Λαβρόφ: Η συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα θα φέρει κέρδη στη Ρωσία

Η συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα σκοπός είναι να επαναφέρει με προβλέψιμο τρόπο τη Ρωσία στις διεθνείς αγορές σιτηρών και λιπασμάτων, ώστε να αποκομίσει έσοδα και ταυτόχρονα να εγγυηθεί την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, έκρινε χθες Τρίτη ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι ΗΠΑ έκλεισαν -χωριστές- συμφωνίες με την Ουκρανία και με τη Ρωσία, που προβλέπουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Μαύρη Θάλασσα και να υπάρξει παύση των πληγμάτων εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των συμφωνιών, υποσχέθηκε να προχωρήσει στην άρση κάποιων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

«Θέλουμε η αγορά σιτηρών και λιπασμάτων να είναι προβλέψιμη» και «κανένας να μην προσπαθεί να μας ‘αποκλείσει’ από αυτήν», εξήγησε ο κ. Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο Κανάλι Ένα της ρωσικής τηλεόρασης.

«Όχι μόνο επειδή θέλουμε (...) θεμιτό κέρδος σε δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά και επειδή ανησυχούμε για την κατάσταση ως προς τη διατροφική ασφάλεια στην Αφρική και σε άλλες χώρες του παγκόσμιου νότου», συνέχισε.

Αν εφαρμοστεί, η συμφωνία θα είναι το πρώτο βήμα στο εγχείρημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει γενική κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει πρόοδος για να τερματιστεί ο πόλεμος που άρχισαν πριν από τρία και πλέον χρόνια ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο κ. Λαβρόφ, βετεράνος διπλωμάτης, στο τιμόνι του ρωσικού ΥΠΕΞ από το 2004, παρατήρησε πως η αισιοδοξία που εξέφρασε ο ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας των ΗΠΑ, ο Στιβ Γουίτκοφ, που είπε πως η ευρύτερη κατάπαυση του πυρός μπορεί να είναι γεγονός πολύ σύντομα, μοιάζει να μη λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

Ο κ. Γουίτκοφ μοιάζει να «υπερτιμά τις ελίτ των ευρωπαϊκών χωρών», καθώς αυτές θα προτιμούσαν να «μην επιτρέψουν» στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «ενδώσει», έκρινε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. Εξάλλου, ούτε ο κ. Ζελένσκι «θέλει να ενδώσει», πρόσθεσε.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ εξήρε το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του θέλουν να υπάρξει αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και πρόσθεσε πως η Μόσχα συμφωνεί με τη σημερινή κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον στο ότι οι διενέξεις ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις δεν μπορεί να επιτραπεί να κλιμακωθούν σε πόλεμο ανάμεσά τους.

Ωστόσο, έσπευσε να συμπληρώσει πως η Μόσχα θα συνεχίσει να επαγρυπνεί, ανεξαρτήτως των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. «‘Να εμπιστεύεσαι, αλλά να επαληθεύεις’ — αυτή ήταν η εντολή του (πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ) Ρέιγκαν. Δεν θα την ξεχάσουμε».

