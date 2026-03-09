Τρομακτικές εικόνες είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας σε νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στους δρόμους της πόλης Or Yehuda στο Ισραήλ, όπου διακρίνεται ένας άνδρας να περπατά δίπλα σε έναν δρόμο τη στιγμή που σημειώνεται μια τεράστια έκρηξη από ιρανικό πύραυλο. Στη συνέχεια, ο άνδρας φαίνεται να πέφτει στο έδαφος, ενώ ένα άλλο άτομο σπεύδει να τον βοηθήσει δευτερόλεπτα αργότερα.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το AP:

Ο δήμος της Or Yehuda, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

