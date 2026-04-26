«Δολοφονική πρόθεση και ικανότητα» εξακολουθούν να υφίστανται εντός των παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, δήλωσαν αξιωματικοί μετά την έκρηξη αυτοκινήτου έξω από αστυνομικό τμήμα στα περίχωρα του Μπέλφαστ, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ντετέκτιβ δήλωσαν ότι πιστεύουν πως εμπλέκεται «ο Νέος IRA» και αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας.

Ο Μπόμπι Σίνγκλετον, Υπαρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), δήλωσε ότι το αυτοκίνητο που εξερράγη έξω από το αστυνομικό τμήμα του Ντάνμουρι είχε υποστεί «αεροπειρατεία» με τρόπο που παρουσίαζε ομοιότητες με μια επίθεση στο αστυνομικό τμήμα του Λέργκαν τον Μάρτιο.

Το όχημα καταλήφθηκε λίγο μετά τις 10:50 μ.μ. το Σάββατο στην περιοχή Τουίνμπρουκ του δυτικού Μπέλφαστ και ένας μηχανισμός με φιάλη αερίου τοποθετήθηκε στο πορτμπαγκάζ. Στη συνέχεια, ένας άνδρας οδηγός διανομών διατάχθηκε να οδηγήσει το αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα του Ντάνμουρι, στην περιοχή Κίνγκσγουεϊ, και να το εγκαταλείψει έξω από αυτό.

Κάτοικοι, ανάμεσά τους και δύο βρέφη, απομακρύνθηκαν από κοντινά ακίνητα και κανείς δεν τραυματίστηκε από την έκρηξη.

Σε συνέντευξη Τύπου στο αρχηγείο της PSNI στο Μπέλφαστ την Κυριακή, ο Σίνγκλετον είπε ότι οι αστυνομικοί «έτρεξαν αμέσως και με θάρρος προς τον κίνδυνο, εκθέτοντας τους εαυτούς τους σε απειλή, και εκκένωσαν κοντινά σπίτια για να προστατεύσουν την κοινότητα».

Ερωτηθείς εάν το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να επαναξιολογηθεί, ο Σίνγκλετον δήλωσε: «Προφανώς ο μηχανισμός στο Λέργκαν δεν είχε λειτουργήσει, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ότι αυτό οφειλόταν μάλλον στην τύχη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Προφανώς η χθεσινή νύχτα μάς υπενθυμίζει τη δολοφονική πρόθεση και ικανότητα που εξακολουθεί να υπάρχει και αναπτύσσεται τακτικά εναντίον των αξιωματικών μας, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουμε σε εγρήγορση».

Πηγή: skai.gr

