Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγόρευσε το hot dog – Βαριές ποινές για τους παραβάτες

Οσοι «προδότες» πουλάνε, μαγειρεύουν στο σπίτι τους και τρώνε χοτ ντογκ θα συλλαμβάνονται και θα στέλνονται σε καταναγκαστικά έργα! 

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγόρευσε το hot dog

Σε μία προσπάθεια να εξαλείψει οποιαδήποτε δυτική επιρροή στη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν αυτή τη φορά απαγόρευσε στη χώρα το hot dog, το αγαπημένο street food όχι μόνο της Αμερικής αλλά και όλου του πλανήτη. 

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο απόλυτος ηγέτης της χώρας φέρεται ότι  αποφάσισε πώς το σερβίρισμα ή η πώληση χοτ ντογκ θα χαρακτηρίζεται πλέον ως «πράξη προδοσίας».

Έτσι, όσοι πιαστούν να πουλάνε, να μαγειρεύουν στο σπίτι τους και να τρώνε χοτ ντογκ αντιμετωπίζουν την σύλληψη και τα καταναγκαστικά έργα, σε ένα από τα πολλά στρατόπεδα εργασίας στη Βόρεια Κορέα. 

Απαγορεύεται πικάντικο γεύμα και το διαζύγιο

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προχώρησε και σε άλλες απαγορεύσεις, όπως ένα πικάντικο πιάτο με επιρροές από τη Νότια Κορέα αλλά και το διαζύγιο! 

Το Budae-jjigae - μια πικάντικη σούπα με νουντλς που παρασκευάζεται με χοτ ντογκ - εισήχθη από τη φιλοδυτική Νότια Κορέα το 2017.

Μιλώντας στην The Sun, ένας πωλητής στη βόρεια επαρχία Ryanggang είπε ότι η αστυνομία της Βόρειας Κορέας και η διοίκηση της τοπικής αγοράς ανακοίνωσαν ότι «όποιος πιαστεί να πουλά το γεύμα με το αμερικανικό λουκάνικο, θα κλείσει». 

Επιπλέον, στο εξής, όσα ζευγάρια αποφασίζουν να χωρίσουν να έρχονται αντιμέτωπα με ποινές φυλάκισης. 

Το καθεστώς δικαιολόγησε αυτούς τους νέους, περίεργους περιορισμούς ως «προστασία από τις δυτικές αξίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιμ Γιονγκ Ουν Βόρεια Κορέα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark