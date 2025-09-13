Τραμπ μαινόμενος κατά ΝΑΤΟ: Κάντε ό,ιτι σας λέω αλλιώς μη σπαταλάτε τον χρόνο μου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εφαρμόσει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, όταν «όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο και όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Ο Τραμπ σημειώνει ακόμη - μέσω επιστολής στα μέλη του ΝΑΤΟ - ότι «η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη έχει υπάρξει πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να «ξεκινήσω» όταν είστε έτοιμοι».

Παράλληλα, αναφερόμενος και στην Κίνα, εξέφρασε την άποψη ότι αυτό, «σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, να επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά και γελοίου πολέμου». «Η Κίνα ασκεί ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την επιρροή», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι δικός του πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν εκείνος πρόεδρος όταν άρχισε η ρωσική εισβολή, ενώ ρίχνει την ευθύνη στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να το σταματήσουμε και να σώσω χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών», υποστηρίζει ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου, καθώς και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών», καταλήγει ο Τραμπ.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΈΛΛΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ:

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ προς τη νίκη έχει υπάρξει πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική!

Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να «ξεκινήσω» όποτε είστε έτοιμοι. Απλά πείτε μου πότε.

Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, να επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά και γελοίου πολέμου. Η Κίνα ασκεί ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι.

Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει αυτό και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. Τρελό!).

Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου, καθώς και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ.

