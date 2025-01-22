Ο Τραμπ ενδέχεται να καταργήσει το διαστημικό συμβούλιο μετά από πιέσεις του Ίλον Μασκ

Η νέα κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να καταργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Διαστήματος του Λευκού Οίκου, μια επιτροπή πολιτικής του υπουργικού συμβουλίου έπειτα από πιέσεις της SpaceX του Ίλον Μασκ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι βοηθοί του Τραμπ και ο κορυφαίος λομπίστας της SpaceX Mat Dunn τους τελευταίους μήνες είπαν σε συνεργάτες τους ότι το διαστημικό συμβούλιο είναι «χάσιμο χρόνου», γεγονός που καθιστά την τύχη του αμφίβολη. Σημειώνεται ότι επικεφαλής του Συμβουλίου τίθεται ο εκάστοτε αντιπρόεδρος.

Μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ, η ομάδα του δεν επικοινώνησε με το διαστημικό συμβούλιο, επικεφαλής του οποίου ήταν η Καμάλα Χάρις, όπως συνέβη με τη NASA και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της περιόδου μετάβασης, είπε μια από τις πηγές. Τα γραφεία του προσωπικού του συμβουλίου κοντά στον Λευκό Οίκο έχουν αδειάσει, είπε η πηγή.

Ο Dunn, η SpaceX και οι επικεφαλής του διαστημικού συμβουλίου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Η κατάργηση του διαστημικού συμβουλίου θα ήταν μια πρώιμη ένδειξη της επιρροής της SpaceX στην πολιτική για το διάστημα του Τραμπ.

Ο Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX που ξόδεψε 250 εκατομμύρια για να βοηθήσει τον Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, έχει διατηρήσει στενή σχέση με τον επερχόμενο πρόεδρο με τον οποίο σχεδιάζουν να στείλουν αποστολές στον Άρη κατά τη δεύτερη θητεία του.





