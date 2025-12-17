«Έχω προσωπικότητα αλκοολικού» - Η απάντηση του Τραμπ στις δηλώσεις της Γουάιλς

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Post την Τρίτη — λέγοντας ότι είχε δίκιο που είπε στο Vanity Fair ότι έχει «προσωπικότητα αλκοολικού» και ότι έχει εμπιστοσύνη στη Γουάιλς ότι θα συνεχίσει με υπευθυνότητα το έργο της.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν προσβλήθηκε από την επιλογή λέξεων της υφισταμένης του: «Όχι, δεν εννοούσε ότι είμαι αλκοολικός — βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το ξέρουν αυτό — αλλά έχω πει συχνά ότι αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να γίνω αλκοολικός. Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου, το λέω. Είμαι μια πολύ κτητική προσωπικότητα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά αναφέρει ως κύρια αιτία της αποχής του, τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, Φρεντ, το 1981 σε ηλικία 42 ετών από καρδιακή προσβολή, λόγω μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.

«Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου», επανέλαβε. «Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν το έκανα, θα μπορούσα κάλλιστα να εθιστώ στο αλκοόλ. Ω, το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές πριν.»

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Γουάιλς, απάντησε: «Ω, είναι φανταστική».

Σχολιάζοντας το βραβευμένο βιβλίο «The Gatekeepers», του διάσημου Αμερικανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Κρις Γουίπλ, το οποίο εκδόθηκε το 2017 και αναφέρεται στους προσωπάρχες του Λευκού, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει κάνει φανταστική δουλειά.

«Δεν το διάβασα, δεν διαβάζω ούτε το Vanity Fair — αλλά έχει κάνει φανταστική δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ανέφερε ότι ο Γουίπλ μπορεί να παραπλάνησε σκόπιμα τη Γουάιλς στη συνέντευξή του. «Ναι, η Σούζι εξαπατήθηκε — και δεν είχε μεγάλη εμπειρία στις συνεντεύξεις. Και γενικά δεν δίνει συνεντεύξεις», είπε ο Τραμπ.

«Αν κάποιος γνωρίζει τον δημοσιογράφο... και αν γνωρίζει το Vanity Fair... το Vanity Fair είναι εντελώς... έχει χάσει τον δρόμο του. Έχει χάσει και τους αναγνώστες του, όπως ξέρετε», συμπλήρωσε.

Η αξιέπαινη Γουάιλς

Η Σούζι Γουάιλς φημίζεται για την ήσυχη επίλυση των διαφορών μεταξύ των αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, καθώς καταφέρνει να αποφεύγει τις επίμονες εσωτερικές διαμάχες που μάστιζαν ιδιαίτερα την πρώτη θητεία του Τραμπ, αναφέρει στο δημοσίευμά της η New York Post.

Έχει επίσης υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική άποψη για τον ρόλο της από τους προκατόχους της, οι οποίοι επεδίωκαν να ελέγξουν την πρόσβαση του κοινού στον Τραμπ ενώ παράλληλα «προήδρευαν» σε αδιάκοπες ίντριγκες στον Λευκό Οίκο.

Η Γουάιλς είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Post τον Απρίλιο: «θέλω ο πρόεδρος να έχει περισσότερες πληροφορίες, όχι λιγότερες, και περισσότεροι άνθρωποι να του μιλάνε, όχι λιγότεροι».

«Θεωρώ ως ευθύνη μου να διασφαλίσω ότι ο πρόεδρος θα λάβει όλες τις πληροφορίες και την πλήρη αλήθεια», είπε, «από όσους ανθρώπους κι αν χρειαστεί, όποιοι κι αν είναι αυτοί - φυσικά, εντός λογικών ορίων... Το ενθαρρύνουμε πραγματικά».

Οι πιστοί οπαδοί του Τραμπ επαινούν συχνά τη Γουάιλς, σε αντίθεση με τον επικεφαλής του προσωπικού τής πρώτης θητείας του, τον Τζον Κέλι, ο οποίος αργότερα έγινε σφοδρός επικριτής του προέδρου, αφού αργοπορούσε και αντιστεκόταν στις εντολές του μεταξύ 2017 και 2019.

Υπέρ της Γουάιλς

Οι εκπληκτικά ειλικρινείς εκτιμήσεις της Γουάιλς προκάλεσαν αρχικά σοκ στην Ουάσινγκτον, αλλά οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης συσπειρώθηκαν γρήγορα υπέρ της, συμπεριλαμβανομένου του Βανς, ο οποίος, όπως και ο Τραμπ, παραδέχτηκε ότι υπήρχε αλήθεια στα όχι και τόσο κολακευτικά της λόγια.

Στη συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Γουάιλς χαρακτήρισε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς «συνωμοσιολόγο», τον επικεφαλής του προϋπολογισμού Ρας Βόουτ «ακραίο δεξιό φανατικό», ενώ άσκησε κριτική και στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, αναφέροντας πως «έκανε ύποπτες υποθέσεις» στον χειρισμό αρχείων που σχετίζονται με τον διαβόητο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Βανς: «Μερικές φορές είμαι συνωμοσιολόγος»

«Μερικές φορές είμαι συνωμοσιολόγος», είπε ο Τζέι Ντι Βανς απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Πενσυλβάνια.

«Αλλά πιστεύω μόνο στις θεωρίες συνωμοσίας που είναι αληθινές — και παρεμπιπτόντως, η Σούζι κι εγώ αστειευόμαστε κατ' ιδίαν και δημόσια γι' αυτό εδώ και πολύ καιρό».

Ο Βανς είπε «Πίστευα στην τρελή θεωρία συνωμοσίας το 2020 ότι ήταν ανόητο να φοράμε μάσκα σε 3χρονα παιδιά στο αποκορύφωμα της πανδημίας COVID και ότι θα έπρεπε να τα αφήσουμε να αναπτύξουν κάποιες γλωσσικές δεξιότητες».

«Πίστευα σε αυτή την τρελή θεωρία συνωμοσίας ότι τα μέσα ενημέρωσης και η κυβέρνηση συγκάλυπταν το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν ήταν σαφώς ανίκανος να κάνει τη δουλειά. Και πίστευα στη θεωρία συνωμοσίας ότι ο Τζο Μπάιντεν προσπαθούσε να ρίξει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή, αντί να κερδίσει σε μια διαφωνία εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων».

Ο Βανς αστειεύτηκε: «Αποδεικνύεται ότι μια θεωρία συνωμοσίας είναι απλώς «κάτι που ίσχυε έξι μήνες πριν το παραδεχτούν τα μέσα ενημέρωσης».

Μπόντι: «Προσπάθεια διάσπασης της κυβέρνησης»

Η υπουργός δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι ακολούθησε επίσης τα χνάρια των ρεπουμπλικανών, αποκαλώντας την Γουάιλς «αγαπητή φίλη» που «αγωνίζεται καθημερινά για να προωθήσει την ατζέντα του Προέδρου Τραμπ - και το κάνει με χάρη, αφοσίωση και ιστορική αποτελεσματικότητα».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης αυτής της κυβέρνησης θα αποτύχει», πρόσθεσε ο Μπόντι σε δήλωσή της στο X. «Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης και υποβάθμισης των μνημειωδών επιτευγμάτων του Προέδρου Τραμπ θα αποτύχει. Είμαστε οικογένεια».

My dear friend @SusieWiles fights every day to advance President Trump’s agenda – and she does so with grace, loyalty, and historic effectiveness.



Any attempt to divide this administration will fail.



Any attempt to undermine and downplay President Trump’s monumental… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 16, 2025

Βόουτ: «Η κυβέρνηση δεν λειτούργησε ποτέ πριν τόσο καλά»

Ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βόουτ, τον οποίο η Γουάιλς αποκάλεσε «απόλυτο φανατικό της δεξιάς», έγραψε στο X: «Η Σούζι Γουάιλς είναι μια εξαιρετική επικεφαλής προσωπικού... Στο χαρτοφυλάκιό μου, είναι πάντα μία σύμμαχος που με βοηθά να πετύχω αυτά που πρέπει για τον πρόεδρο. Και αυτό το επιτυχημένο άρθρο δεν θα μας πάει πίσω».

Ο Βόουτ, ένας από τους λίγους αξιωματούχους που έχει παραμείνει στην κυβέρνηση από την πρώτη θητεία του Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «ποτέ δεν λειτούργησε τόσο καλά ή δεν ήταν ποτέ πιο προσανατολισμένη στην επίτευξη αυτού που θέλει να πετύχει ο Τραμπ, όπως τώρα».

Susie Wiles is an exceptional chief of staff. I have had the privilege of working in President Trump's White House for every single minute of his two terms. Let me be very clear:It has never worked this well or been more oriented towards accomplishing what he wants to accomplish. https://t.co/RlJqnZK9iL — Russell Vought (@the_russvought) December 16, 2025

Γουάιλς: «Στημένο χτύπημα»

Η Γουάιλς χαρακτήρισε το άρθρο το πρωί της Τρίτης μέσω Χ «στημένο χτύπημα εναντίον μου και του καλύτερου προέδρου, επιτελείου και υπουργικού συμβουλίου στην ιστορία».

«Αγνοήθηκε κρίσιμο πλαίσιο και μεγάλο μέρος όσων είπα εγώ και άλλοι για την ομάδα και τον πρόεδρο παραλείφθηκε από το άρθρο», έγραψε. «Μετά την ανάγνωσή του, υποθέτω ότι αυτό έγινε για να παρουσιαστεί μια χαοτική και αρνητική εικόνα για τον πρόεδρο και την ομάδα μας», συνέχισε.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν αναφέρθηκε στη συνέντευξη της Σούζι Γουάιλς στο Vanity Fair, στον λογαριασμό του στο Truth Social, μέχρι το βράδυ της Τρίτης.

Αντί αυτού, ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να απευθύνει, αύριο Τετάρτη, διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από το Οβάλ Γραφείο, για να επαινέσει το ιστορικό της κυβέρνησής του.

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται!», έγραψε.

«Νομίζω ότι θα μιλήσω για το από πού προήρθαμε, από τέσσερα χρόνια της χειρότερης κυβέρνησης στην ιστορία — ήταν η χειρότερη κυβέρνηση στην ιστορία — μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, όπου τα πάμε πολύ καλά και για το πού πηγαίνουμε», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα New York Post.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι το διάγγελμα του Τραμπ θα επικεντρωθεί στα επιτεύγματα και τα έργα της προεδρίας του. «Ο Τραμπ θα μιλήσει για το μέλλον, ίσως αποκαλύψει τις πολιτικές για το νέο έτος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.