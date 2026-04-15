Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, προέβη σε ενημέρωση σχετικά με την τραγωδία στο σχολείο του Καραμάνμαρας στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο αριθμός των θυμάτων μεγάλωσε, καθώς υπέκυψαν στα τραύματά τους πέντε ακόμη μαθητές. Πλέον οι νεκροί είναι εννέα, ο μαθητής που προκάλεσε το μακελειό, επτά ακόμη μαθητές και ένας καθηγητής. Τρεις τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, έξι σε ΜΕΘ και τέσσερις τραυματίες έχουν μικρότερα τραύματα.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Μουκερέμ Ουνλούερ διευκρίνισε ότι παραμένει ασαφές αν ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε σκόπιμα ή τραυματίστηκε μέσα στο χάος, παρά τις πρώτες εκτιμήσεις για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τον Ουνλούερ, ο δράστης ήταν μαθητής της όγδοης τάξης και πρόλαβε να εισέλθει σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ξεκίνησε έρευνα με τη συμμετοχή τεσσάρων εισαγγελέων

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών του Καραμάνμαρας ξεκίνησε άμεσα έρευνα, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, μετέβη στην πόλη.

«Σχετικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στο Καραμάνμαρας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών ξεκίνησε αμέσως έρευνα, αναθέτοντας την υπόθεση σε τρεις αναπληρωτές επικεφαλής εισαγγελείς και τέσσερις εισαγγελείς», ανέφερε.

Ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός είναι εννέα νεκροί - οι οκτώ μαθητές - και 13 τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.