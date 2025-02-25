Σκοτ Μπέσεντ: Οι τελωνειακοί δασμοί είναι απαραίτητοι για την οικονομική πολιτική

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υπερασπίστηκε σήμερα τη χρήση των τελωνειακών δασμών, διαβεβαιώνοντας πως είναι «απαραίτητοι» για την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής που θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φέρνοντας τα αναγκαία φορολογικά έσοδα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αυστραλό ομόλογό του Τζιμ Τσάλμερς στην Ουάσιγκτον, ο Μπέσεντ υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι οι δασμοί μπορούν να αποτελέσουν «μια σημαντική πηγή εσόδων για την κυβέρνηση, η οποία θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση των επενδύσεων».

Όμως, αναμένεται επίσης να υπηρετήσουν «στο να διορθωθούν και να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές ανισορροπίες σε άλλους οικονομικούς τομείς», προσαρμόζοντας τη ζήτηση των Αμερικανών καταναλωτών με μια αύξηση των τιμών.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή μιας σειράς δασμών σε έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό κλάδων, από τη χαλυβουργία έως τη δασοκομία, στοχεύοντας χώρες όπως η Κίνα, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Υποστήριξε, επίσης, την εφαρμογή «αμοιβαίων δασμών», με στόχο τη φορολόγηση προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ από μία χώρα στο ίδιο επίπεδο με τα αμερικανικά προϊόντα που εξάγονται σε αυτήν τη χώρα.

Εντούτοις, επί του παρόντος, μονάχα μία αύξηση 10% των τελωνειακών δασμών σε βάρος κινεζικών προϊόντων έχει στην πραγματικότητα τεθεί σε ισχύ, με τα υπόλοιπα μέτρα να έχουν καθυστερήσει ή να αναμένεται να εφαρμοστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η Κίνα «έχει πραγματικά ανάγκη από περισσότερη εσωτερική κατανάλωση» και λιγότερες εξαγωγές, εκτιμά επιπλέον ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διοχετεύεται στην αμερικανική αγορά η υπερπαραγωγή που προέρχεται από την Κίνα.

«Πρέπει να δώσουμε μάχη και να τους πούμε ότι δεν μπορούν να εξάγουν τον αποπληθωρισμό τους στον υπόλοιπο κόσμο», υπογράμμισε.

Ο Μπέσεντ υπερασπίστηκε επίσης τις ενέργειες της Επιτροπής για την Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα (DOGE), της οποίας ηγείται ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, εκτιμώντας πως καταγράφεται «σπατάλη» στις δημόσιες δαπάνες, διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, ότι το DOGE δεν είναι το «υπουργείο κατάργησης της κυβέρνησης».

Η μείωση του μεγέθους της δημόσιας διοίκησης αναμένεται να επιτρέψει την «επανα-ιδιωτικοποίηση της οικονομίας», πρόσθεσε ο Σκοτ Μπέσεντ, υπενθυμίζοντας πως η ανάπτυξη της απασχόλησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών οφειλόταν κυρίως στην εργασία στο δημόσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

