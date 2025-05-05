Με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν ο δράστης της επίθεσης κατά του Οζέλ - Αερομαχίες ισραηλινών με τουρκικά μαχητικά στον εναέριο χώρο της Συρίας

Ένας άνδρας 66 ετών με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν είναι ο δράστης της επίθεσης που δέχθηκε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, το μεσημέρι της Κυριακής 4 Μαΐου, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη. Πρόκειται για τον Σελτσούκ Τενγκίογλου, ο οποίος το 2004 είχε σκοτώσει πυροβολώντας την 17χρονη κόρη του και τον 19χρονο γιο του. Καταδικάστηκε και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους το 2020.

Όπως ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης, αυτός ο άνθρωπος (ο δράστης) κατάφερε να πλησιάσει στο κέντρο της πόλης τόσο πολύ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον γρονθοκόπησε. Ο δράστης είπε πως «όταν τον είδα, νευρίασα και του έριξα μία».

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, «η κυβέρνηση λέει ότι ψάχνει το ζήτημα, ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Οζέλ και του είπε περαστικά. όπως και πολλοί άλλοι πολιτικοί».

Σημειώνεται ότι ο Οζγκιούρ Οζέλ δέχθηκε την επίθεση την ώρα που αποχωρούσε από την επιμνημόσυνη τελετή στην Κωνσταντινούπολη για τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ.

Ο δράστης τον περίμενε στην έξοδο του Πολιτιστικού Κέντρου «Ατατούρκ» στην πλατεία Ταξίμ και την ώρα που ο Οζέλ έβγαινε του έδωσε ένα χαστούκι, προτού προλάβουν οι άνδρες της ασφάλειας του προέδρου του CHP και οι παριστάμενοι να τον ακινητοποιήσουν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι κατά την επίθεση ο δράστης φώναξε «εγώ είμαι παιδί των Οθωμανών».

Τουρκικά ΜΜΕ: Αερομαχίες ισραηλινών με τουρκικά μαχητικά στον εναέριο χώρο της Συρίας - Αποφεύχθηκε η άμεση σύγκρουση

Για αερομαχίες ισραηλινών μαχητικών με τουρκικά στον εναέριο χώρο της Συρίας κάνει λόγο η τουρκική εφημερίδα Sozcu. Το Sozcu σημειώνει ακόμη ότι «μετά τις επιθέσεις των ισραηλινών, τουρκικά F-16 εισήλθαν στη Συρία και έστειλαν προειδοποιητικά σήματα. Οι Ισραηλινοί προειδοποιούν ότι θα στοχοποιήσουν τα τουρκικά μαχητικά».

Η τουρκική εφημερίδα προσθέτει ότι είναι γνωστό ότι η Άγκυρα επιχειρεί στις αεροπορικές βάσεις Τ4 και Χάμα και ότι αυτές οι περιοχές είχαν αποτελέσει προηγουμένως στόχο του Ισραήλ. Το Ισραήλ θεωρεί την παρουσία της Τουρκίας στον εναέριο χώρο του «επιχειρησιακό κίνδυνο», προσθέτει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το Ισραήλ έχει στείλει δεύτερο στόλο μαχητικών στην περιοχή. Συνολικά 14 πολεμικά αεροσκάφη περιπολούσαν στον εναέριο χώρο της Συρίας στην περιοχή την ίδια ημέρα. Έχει υποστηριχθεί ότι το ισραηλινό γενικό επιτελείο προειδοποίησε την κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ ότι «τα τουρκικά αεροσκάφη θα στοχοποιηθούν στην επόμενη «παραβίαση». Η Άγκυρα δεν έκανε επίσημη δήλωση.

«Ισραηλινά και τουρκικά μαχητικά πλησίασαν επικίνδυνα», σημειώνει παράλληλα και η τουρκική εφημερίδα SOL HABEL. Όπως σημειώνει, «μια άλλη αξιοσημείωτη εξέλιξη κατά τη διάρκεια της επίθεσης ήταν ότι τουρκικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πετούσαν πολύ κοντά το ένα στο άλλο στον εναέριο χώρο της Συρίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τα μαχητικά των δύο χωρών πλησίασαν επικίνδυνα υπό επιτήρηση ραντάρ, προκαλώντας σύντομο συναγερμό στην εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή. Και οι δύο πλευρές απέφυγαν την άμεση σύγκρουση».

Σημειώνεται ακόμη ότι «αυτή η τελευταία ένταση τη νύχτα της 2ας Μαΐου αποκαλύπτει ότι αυτοί οι μηχανισμοί απεμπλοκής δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως ή υπάρχει δυσκολία να λειτουργήσουν στο έδαφος. Η στόχευση από το Ισραήλ σε ορισμένες περιοχές υπό τον έλεγχο της νέας διοίκησης στη Συρία έχει προκαλέσει δυσφορία στην Άγκυρα».

Τέλος, σημειώνεται επίσης ότι «ενώ είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει πρόσφατα οχυρώσει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία και αύξησε τη συνεργασία της με την προσωρινή κυβέρνηση, είναι γνωστό ότι το Ισραήλ βλέπει αυτή την παρουσία ως απειλή και εργάζεται σε σχέδια επίθεσης εναντίον της».

Ο Μανώλης Κωστίδης σημείωσε ότι «η Τουρκία υποστηρίζει το νέο καθεστώς Αλ Σάρα στη Συρία και θεωρεί ότι πολύ μεγάλη απειλή το Ισραήλ. Η Τουρκία θεωρεί πως όσο πλησιάζει το Ισραήλ απειλείται η ίδια η Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είχε υποστηρίξει ότι η Χαμάς είναι εμπροσθοφυλακή της Τουρκίας και δεν θέλει να πλησιάσει το Ισραήλ προς την Τουρκία».

Ακόμη, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι υπάρχει πολύ στενή επαφή της Τουρκίας με τη Συρία. «Να θυμίσουμε ότι ο (Τούρκος ΥΠΕΞ) Χακάν Φιντάν ήταν από τους πρώτους που είχε σπεύσει στη Συρία ενώ και ο Τζολάνι με κυβερνητικό αεροσκάφος της Τουρκίας είχε ταξιδέψει στην Άγκυρα και τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν».

Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Συνεχίζοντας, ο Μανώλης Κωστίδης αναφέρθηκε και στη συνάντηση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί και τριμερής συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, όπως ανέφερε ο τελευταίος. Επίσης, συμφώνησαν να υπογραφούν οι συμφωνίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ισραήλ και αργότερα Κύπρου - Ευρώπης.

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν

Ακόμη, ο Μανώλης Κωστίδης αναφέρθηκε στην ανεπίσημη συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή. Σημειώνεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης παρευρέθηκε σε ανεπίσημο ιδιωτικό δείπνο, κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου ομολόγου του. «Στις 14-15 Μαΐου θα συναντηθούν οι δύο ΥΠΕΞ για να οριστικοποιήσουν το ραντεβού των δύο ηγετών (Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν), πιθανόν τον Ιούνιο, έτσι ώστε ο Μητσοτάκης να επισκεφτεί την Τουρκία, δηλαδή να οργανωθεί το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας και βεβαίως μπορεί να συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Ερντογάν για την Κύπρο: «Είμαστε ιδιοκτήτες αυτών των εδαφών»

Την επόμενη μέρα, ο Ερντογάν επισκέφθηκε τα κατεχόμενα στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «είμαστε ιδιοκτήτες αυτών των εδαφών. Με τα εθνικά οπλικά συστήματα προστατεύουμε τη γαλάζια πατρίδα».

«Πρέπει να εκφράσω μια αλήθεια. Εμείς, ο τουρκικός λαός και ως τουρκοκυπριακός λαός σε αυτά τα εδάφη είμαστε ιδιοκτήτες. Όσοι δεν το ξέρουν αυτό, ας το μάθουν. Ας το ακούσουν όσοι δεν το άκουσαν. Σε αυτά τα εδάφη που σε κάθε σπιθαμή τους υπάρχει αίμα των πεσόντων μας, είναι η παρακαταθήκη των στρατιωτών μας και των πεσόντων μας. Σε κάθε τετραγωνικό μέτρο του νησιού υπάρχουν τα ίχνη μας, τα έργα μας και οι αναμνήσεις μας που δεν διαγράφονται. Επί πολλούς αιώνες ήμασταν εδώ, και πριν 51 χρόνια ήμασταν εδώ και τώρα πάλι είμαστε εδώ. Το εθνικό μας μαχητικό KAAN, τα μη επανδρωμένα μαχητικά μας Kizilelma, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μας ANKA-3, το εκπαιδευτικό μας αεροσκάφος Hurjet, το νέας γενιάς εκπαιδευτικό Hurkus, το επιθετικό μας ελικόπτερο Arak-2 και άλλα πολλά κυματίζουν τη σημαία μας στην Ουράνια Πατρίδα, ενώ το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Anadolu, κυματίζει τη σημαία μας στη γαλάζια πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, ο Ερντογάν έκανε και πάλι λόγο για «δύο κράτη» στην Κύπρο, «κυριαρχική ισότητα» και «ισότιμο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων.

