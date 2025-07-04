Μια 36χρονη παιδίατρος από την Οκλαχόμα, η Δρ. Νέχα Γκούπτα κατηγορείται για φόνο, αφού, σύμφωνα με τις αρχές, σκηνοθέτησε τον τυχαίο θάνατο της κόρης της σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στα προάστια του Μαϊάμι, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Η 36χρονη συνελήφθη ως ύποπτη για φόνο πρώτου βαθμού στην Οκλαχόμα και αναμένει την έκδοσή της στη Φλόριντα για τον θάνατο της κόρης της στις 27 Ιουνίου.

Το 4χρονο κορίτσι, βρέθηκε αναίσθητο σε μια πισίνα στο σπίτι, αλλά οι πνεύμονες και το στομάχι της δεν περιείχαν νερό, γεγονός που ώθησε τις αρχές να αποκλείσουν τον πνιγμό ως αιτία θανάτου.

Ένας δικηγόρος της Γκούπτα δήλωσε την Πέμπτη ότι ήταν απογοητευμένος που το γραφείο του σερίφη «αποφάσισε να συλλάβει βιαστικά μια θλιμμένη μητέρα που συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία και η οποία είναι απόλυτα συντετριμμένη για την απώλεια του παιδιού της».

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η Γκούπτα ταξίδεψε στη Φλόριντα από την Οκλαχόμα, όπου εργάζεται ως γιατρός, στις 25 Ιουνίου και νοίκιασε ένα σπίτι στο Ελ Πόρταλ, βόρεια του Μαϊάμι. Είπε στις αρχές ότι έφτασε στο ενοικιαζόμενο σπίτι με την κόρη της μεταξύ 7 και 8 μ.μ. στις 26 Ιουνίου, αφού είχαν περάσει την ημέρα στην παραλία. Η Γκούπτα ξύπνησε το κορίτσι για να της δώσει φαγητό στις 9 μ.μ. και το 4χρονο παρέμεινε ξύπνιο μέχρι τις 12:30 π.μ., αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Η Γκούπτα είπε στις αρχές ότι ξύπνησε περίπου στις 3:20 π.μ. από έναν θόρυβο και είδε ότι η κόρη της δεν ήταν στο κρεβάτι που μοιράζονταν, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Μια συρόμενη γυάλινη πόρτα που οδηγούσε στο αίθριο ήταν ανοιχτή, είπε στις αρχές, παρόλο που είπε ότι την είχε κλειδώσει πριν κοιμηθεί.

Η Γκούπτα «δήλωσε ότι στη συνέχεια παρατήρησε τη σορό βυθισμένη κάτω από το νερό μέσα στην πισίνα της κατοικίας», αναφέρει στην κατάθεσή της. «Το άτομο» δήλωσε ότι προσπάθησε να βγάλει το θύμα από την πισίνα, ωστόσο, δεν τα κατάφερε λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορεί να κολυμπήσει».

Η Γκούπτα είπε ότι προσπάθησε να βοηθήσει το κορίτσι για 10 λεπτά προτού καλέσει το 911, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Οι διασώστες πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ όταν έφτασαν, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της 4χρονης σε νοσοκομείο στις 4:28 π.μ..

Κατά τη διάρκεια νεκροψίας, ένας παθολόγος του Τμήματος Ιατροδικαστών της κομητείας Miami-Dade διαπίστωσε ότι οι πνεύμονες και το στομάχι του κοριτσιού ήταν «ξηρά» και ότι οι τομές στο στόμα της και οι μώλωπες στα μάγουλά της «δεν συνάδουν» με τις προσπάθειες διάσωσης, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Ο παθολόγος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κορίτσι ήταν νεκρό πριν βρεθεί στην πισίνα, αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Αν και η αιτία και ο τρόπος θανάτου εκκρεμούν, τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι τα τραύματα του κοριτσιού συνάδουν με ασφυξία από πνιγμό, αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Η νεκροψία έδειξε επίσης ότι το στομάχι του κοριτσιού ήταν άδειο, σε αντίθεση με όσα είπε ο Γκούπτα στις αρχές ότι είχε φάει η 4χρονη στις 9 μ.μ.

Ο Γκούπτα «προσπάθησε να αποκρύψει τη δολοφονία του "θανόντος θύματος" σκηνοθετώντας έναν τυχαίο πνιγμό μέσα στην πισίνα ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου», αναφέρει η κατάθεση.

Η ένορκη κατάθεση δεν προσδιορίζει πιθανό κίνητρο.

Η Γκούπτα βρισκόταν σε διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης της με τον πρώην σύζυγό της ενώ εκείνος δεν γνώριζε ότι είχε φύγει από την Οκλαχόμα, σύμφωνα με το έγγραφο.

