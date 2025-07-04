Ένα εξημερωμένο λιοντάρι, που είχε ξεφύγει από τους ιδιοκτήτες του, κυνήγησε μία γυναίκα και τα δύο παιδιά της σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στη Λαχώρη, μια πόλη με πληθυσμό 13 εκατομμύρια κατοίκους στο ανατολικό Πακιστάν, προτού τους ορμήσει, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

A #Lion attacked a family in Johar town Lahore. The lion can be seen jumping from the roof of the farm house and attacking the people on the road. Three people including two children were injured by the lion’s attack. #Johartown #Lahore #JokerJaiShankar #الهلال… pic.twitter.com/v4XpvvHUQU July 3, 2025

Σε πλάνα από κύκλωμα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία διακρίνεται το λιοντάρι χθες το βράδυ να πηδάει πάνω από τον τοίχο του σπιτιού, κατόπιν να κυνηγάει μία γυναίκα που κρατούσε τα ψώνια της.

Το λιοντάρι πήδηξε από πάνω της, ρίχνοντάς τη στο έδαφος. Ο πατέρας της οικογένειας εξήγησε πως το λιοντάρι στράφηκε στη συνέχεια προς τα παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών, δαγκώνοντάς τους στα χέρια και το πρόσωπο, σύμφωνα με μια αναφορά της αστυνομίας.

Τα τρία θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο πατέρας της οικογένειας περιέγραψε πως οι ιδιοκτήτες του άγριου ζώου βγήκαν από το σπίτι και «διασκέδαζαν βλέποντάς το να επιτίθεται» σε περαστικούς.

Η αστυνομία έκανε σήμερα γνωστό πως συνέλαβε τρεις άνδρες.

«Οι ύποπτοι διέφυγαν από την περιοχή μαζί με το λιοντάρι. Συνελήφθησαν έπειτα από 12 ώρες», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αστυνομία.

Το λιοντάρι, ένα αρσενικό ηλικίας 11 μηνών, κατασχέθηκε και εστάλη σε ένα καταφύγιο άγριων ζώων. Το προσωπικό λέει πως το ζώο δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

