Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρη» την ενέργεια αυτή.

«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 θύματα», μεταξύ των οποίων επιβάτες και σιδηροδρομικοί, πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω του X, σε μήνυμα που συνοδευόταν από βίντεο στο οποίο εικονιζόταν ένα κατεστραμμένο και καμένο βαγόνι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. «Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει».

Αναλυτικά ο Ζελένσκι στην ανα΄ρτησή του αναφέρει: «Βάρβαρη ρωσική επίθεση με drone στον σιδηροδρομικό σταθμό της Σόστκα, στην περιοχή Σούμι. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη στον τόπο του συμβάντος και έχουν αρχίσει να βοηθούν τους ανθρώπους. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες βρίσκονται σε διαδικασία εξακρίβωσης. Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε για τουλάχιστον 30 θύματα. Προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι τόσο προσωπικό της Ukrzaliznytsia όσο και επιβάτες βρίσκονταν στον τόπο της επίθεσης. Οι Ρώσοι δεν γίεντια να μη γνώριζαν ότι χτυπούσαν αμάχους. Και αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν πρέπει να αγνοήσει. Κάθε μέρα η Ρωσία αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Και μόνο η δύναμη μπορεί να τους σταματήσει. Ακούσαμε αποφασιστικές δηλώσεις από την Ευρώπη και την Αμερική – και είναι καιρός να τις μετατρέψουμε σε πράξη, μαζί με όλους όσους αρνούνται να δεχτούν τη δολοφονία και την τρομοκρατία ως φυσιολογικά φαινόμενα. Οι ρητορικές δηλώσεις δεν αρκούν πλέον. Χρειάζονται σκληρές ενέργειες».

Σύμφωνα με τον περιφεριακό κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ, από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν από τη Σόστκα, στην περιφέρεια του Σούμι, προς το Κίεβο.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Άλλο κύμα νυκτερινών πληγμάτων από το ρωσικό στρατό προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο περελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.