Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, μεταξύ 22-31 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η άσκηση Steadfast Duel στη Νορβηγία και η άσκηση DENİZKURDU-I (Θαλασσόλυκος) στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μεσόγειο Θάλασσα μεταξύ 21-25 Οκτωβρίου, προκειμένου να εκτελεστεί η εκπαίδευση επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ναυτικών μας Δυνάμεων στη Μεσόγειο, να παρατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της αποστολής και της διοίκησης και να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα.

Στην άσκηση DENİZKURDU-I όπου θα γίνουν και πραγματικά πυρά κατευθυνόμενων πυραύλων έναντι μη επανδρωμένου εναέριου στόχου, θα λάβουν μέρος συνολικά 92 πλοία επιφανείας, 7 υποβρύχια, 15 αεροσκάφη, 14 ελικόπτερα και 22 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποτελούμενα από τις χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις και τη Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, καθώς και από τις Ναυτικές μας Δυνάμεις.

Η «Πραγματική εκπαίδευση όπλων» της εν λόγω άσκησης θα διεξαχθεί μεταξύ 21-23 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

