Τουρκία: Φύλακας «άγγελος» διασώζει μια γυναίκα ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν τη χτυπήσει τραμ

Ένας φύλακας έσωσε την Τρίτη τη γυναίκα από το να τη χτυπήσει συρμός του τραμ στην Καισάρεια, αφού φορούσε ακουστικά και δεν το πρόσεξε να πλησιάζει

Τουρκία: Φύλακας σώζει τη ζωή μιας γυναίκας - Δείτε βίντεο

Ζήτημα λίγων δευτερολέπτων ήταν η διάσωση μιας γυναίκας στην Τουρκία. Ένας φύλακας έσωσε την Τρίτη τη γυναίκα από το να τη χτυπήσει συρμός του τραμ στην Καισάρεια, αφού φορούσε ακουστικά και δεν το πρόσεξε να πλησιάζει, παρά το γεγονός ότι ο μηχανοδηγός χτυπούσε δαιμονισμένα την κόρνα. O... φύλακας «άγγελος», βρισκόταν στην αποβάθρα μαζί με συνάδελφό του, ευτυχώς δίπλα στη γυναίκα, και αντέδρασε ακαριαία. 

Δείτε το βίντεο του TRT World

