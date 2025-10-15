Τουρκία: Φύλακας σώζει τη ζωή μιας γυναίκας - Δείτε βίντεο

Ζήτημα λίγων δευτερολέπτων ήταν η διάσωση μιας γυναίκας στην Τουρκία. Ένας φύλακας έσωσε την Τρίτη τη γυναίκα από το να τη χτυπήσει συρμός του τραμ στην Καισάρεια, αφού φορούσε ακουστικά και δεν το πρόσεξε να πλησιάζει, παρά το γεγονός ότι ο μηχανοδηγός χτυπούσε δαιμονισμένα την κόρνα. O... φύλακας «άγγελος», βρισκόταν στην αποβάθρα μαζί με συνάδελφό του, ευτυχώς δίπλα στη γυναίκα, και αντέδρασε ακαριαία.
A security guard saves a woman from being hit by a tram in Türkiye’s Kayseri, after she failed to notice it approaching while wearing headphones on October 14 pic.twitter.com/4M9R98Q29B— TRT World (@trtworld) October 14, 2025
- Η άλλη πλευρά της ανταλλαγής: Σημάδια βασανιστηρίων στις σορούς των Παλαιστίνιων κρατούμενων
- «Κανένα πρόβλημα»: Η Μόσχα απάντησε στη δήλωση Τραμπ ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται προ της κατάρρευσης
- Σοκ στο Μιλάνο: 52χρονος δολοφόνησε τη διάσημη σύντροφό του, δευτερόλεπτα πριν τη σώσουν οι αστυνομικοί
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.