Τουρκία: Έρευνα του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου σε έξι κανάλια, για «προσβολές» κατά την κάλυψη των εκλογών

Το Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας (RTÜK) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας εις βάρος έξι τηλεοπτικών δικτύων που θεωρούνται ότι είναι φίλα προσκείμενα στην αντιπολίτευση, με την κατηγορία της «προσβολής του κοινού» κατά την κάλυψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.

Το Συμβούλιο δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι προσβολές, τονίζοντας ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες τηλεθεατών.

Ο πρόεδρος Ρετζέρ Ταγίπ Ερντογάν κέρδισε τις εκλογές της Κυριακής, παρατείνοντας την 20ετη παραμονή του στην εξουσία. Ο αντίπαλός του, ηγέτης της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έκανε λόγο για τις «πιο άδικες εκλογές εδώ και χρόνια», χωρίς όμως να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το RTÜK επέβαλε ποινές σε τέσσερις τηλεοπτικούς σταθμούς τον Μάρτιο για την εκλογική τους κάλυψη. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τουρκικά κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν το RTÜK ότι προσπαθεί να φιμώσει τα μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, λειτουργώντας ως εργαλείο της κυβέρνησης.

«Ο μηχανισμός λογοκρισίας της κυβέρνησης έπιασε δουλειά», ανέφερε στην ιστοσελίδα του το Tele 1, ένα από τα κανάλια που τελούν υπό την έρευνα που ανακοίνωσε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

Η RTÜK ερευνά επίσης τους Halk TV, KRT, TV5, Flash Haber και Szc TV, επί της ουσίας όλους τους πανεθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που στηρίζουν την αντιπολίτευση.

Η ρυθμιστική αρχή «δεν θα παραμείνει σιωπηλή» απέναντι σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που «δεν σέβονται την εθνική βούληση, τη δημοκρατία, τα αποτελέσματα των εκλογών», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του RTÜK Εμπουμπεκίρ Σαχίν.

«Κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου, το RTÜK ενήργησε ως μηχανισμός της κυβερνητικής συμμαχίας για να τιμωρεί την κάλυψη με επικριτικά σχόλια και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία», δήλωσε ο Γκουρκάν Οζτουράν, συντονιστής της οργάνωσης Media Freedom Rapid Response at the European Centre for Press and Media Freedom.

«Αυτό το είδος μεταχείρισης των μέσων ενημέρωσης είναι απαράδεκτο και δημιουργεί άδικες συνθήκες για τα ανταγωνιστικά κόμματα και τους υποψηφίους, ρίχνοντας επίσης σκιά στα αποτελέσματα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η κυβέρνηση Ερντογάν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα σχεδόν ολόκληρο το τοπίο των συμβατικών μέσων ενημέρωσης στη χώρα. Χθες μάλιστα, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΚΣΕ), που συμμετείχε μαζί με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σε αποστολή παρατηρητών στις τουρκικές εκλογές έκανε λόγο σε έκθεσή της «για μεροληψία των μέσων ενημέρωσης και συνεχιζόμενους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης», που «δημιούργησαν συνθήκες άνισου ανταγωνισμού και συνέβαλαν στη δημιουργία αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος» για τον Ερντογάν.

Η ραδιοτηλεοπτική αρχή, με επικεφαλής αξιωματούχους που θεωρούνται ότι βρίσκονται κοντά στον Τούρκο πρόεδρο, έχει επεκτείνει τις εξουσίες και σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, μετά από πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.

Η Τουρκία κατατάσσεται στην 165η θέση από 180 χώρες στην ελευθερία του Τύπου σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα.

