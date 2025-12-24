Τουρκία: Έρευνα για τα αίτια συντριβής του Falcon

Σε υψηλή κινητοποίηση βρίσκονται οι τουρκικές αρχές αναζητώντας τα αίτια της χθεσινής συντριβής λιβυκού ναυλωμένου αεροσκάφους. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Σε υψηλή κινητοποίηση βρίσκονται οι τουρκικές αρχές αναζητώντας τα αίτια της συντριβής χθες ναυλωμένου αεροσκάφους που προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ατόμων από τη Λιβύη, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός του Στρατού της Λιβύης Στρατηγός Μοχάμεντ Αλι Αχμέντ Αλ Χαντάντ, ο Διοικητής των Δυνάμεων Ξηράς Αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζιμπρίλ, πέντε μέλη της λιβυκής συνοδευτικής αντιπροσωπείας και τρία μέλη πληρώματος, εκ των οποίων μία αεροσυνοδός.

Τούρκοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboga της Άγκυρας χθες στις 8:30 μ.μ. και ότι η επαφή χάθηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα. Το αεροσκάφος είχε ειδοποιήσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για ηλεκτρική βλάβη και είχε ζητήσει επείγουσα προσγείωση. Κατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, όπου ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την προσγείωσή του, αλλά εξαφανίστηκε από τα ραντάρ κατά την κάθοδό του. Τα συντρίμμια βρέθηκαν περίπου 70 χιλιόμετρα νότια της τουρκικής πρωτεύουσας, παρά την έντονη βροχή και την ομίχλη. Οι έρευνες συνεχίζονται, με μονάδες της χωροφυλακής να ασφαλίζουν την περιοχή και να εμποδίζουν την πρόσβαση πολιτών. Μαρτυρίες κατοίκων και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ωστόσο, δείχνουν ότι κατά τη συντριβή υπήρξε ισχυρή έκρηξη στο αεροσκάφος.Όλα τα σενάρια ανοιχτάΠαρά τις πρώτες πληροφορίες ότι η πτώση του αεροσκάφους οφειλόταν σε τεχνική βλάβη, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν προβεί σε συγκεκριμένες δηλώσεις. Σήμερα όμως υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, βρέθηκε η συσκευή εγγραφής ήχου στις 02:45 και το μαύρο κουτί στις 03:20. Δήλωσε, δε, ότι οι διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης ξεκίνησαν από τους αρμόδιους φορείς.Το γεγονός ότι η υψηλή αυτή στρατιωτική αντιπροσωπεία βρέθηκε χθες στην Άγκυρα για μονοήμερη επίσκεψη και είχε συναντήσεις με την τουρκική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δημιουργεί σκέψεις για το εάν το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή τόσο υψηλών στρατιωτικών Λίβυων αξιωματούχων ήταν απλώς αποτέλεσμα τεχνικής βλάβης. Σημειωτέον, δε, ότι το δυστύχημα συνέβη μία ημέρα μετά την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης να παρατείνει για άλλα δύο χρόνια την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, σε μια κρίσιμη περίοδο για τις ισορροπίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

