Στη σύνοδο ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στη Σουηδία κυριάρχησαν οι ανησυχίες για το Ορμούζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η σύνοδος των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στη Σουηδία ανέδειξε ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ, με τους Αμερικανούς να εξετάζουν ένα «Plan B» σε περίπτωση επιθέσεων ή άρνησης του Ιράν να επιτρέψει τη διέλευση.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι υποχρεωτικό να αναλάβει την αποστολή, αλλά χώρες-μέλη της Συμμαχίας μπορούν να συμβάλλουν.

Η Γερμανία εκφράζει αμφιβολίες για την ικανότητά της να διαμεσολαβήσει στην κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η προπαρασκευαστική σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία πραγματοποιήθηκε μεν σε κλίμα ανακούφισης για την παρουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και αυξανόμενης ανησυχίας για το μέλλον της νατοϊκής συμμαχίας.



Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι συζήτησε με συμμάχους του ΝΑΤΟ τις πιθανές δυσκολίες γύρω από το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Τόνισε ότι απαιτείται ένα «Plan B» σε περίπτωση επιθέσεων ή άρνησης του Ιράν να επιτρέψει τη διέλευση από τα στενά, ενώ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν αυτό θα έπρεπε απαραίτητα να αποτελεί αποστολή του ΝΑΤΟ, ωστόσο «σίγουρα θα μπορούσαν να συμβάλουν χώρες-μέλη της Συμμαχίας».

Βάντεφουλ: Σειρά επαφών στον Κόλπο

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επανέλαβε επίσης την προθυμία της Γερμανίας να συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Επιπλέον, ο Γερμανός ΥΠΕΞ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα θα υπάρξει συνεννόηση με τις ΗΠΑ για το κοινό μέλλον της Συμμαχίας.



Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο «τόνισε ιδιαίτερα τα κοινά στοιχεία του ΝΑΤΟ». Σύμφωνα με τον Βάντεφουλ, όλες οι πλευρές επιθυμούν να στείλουν μήνυμα ενότητας και συνοχής στη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα.



Αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν, ο Βάντεφουλ σημείωσε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον ασφαλείας με τις ΗΠΑ, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά. «Βλέπω ότι αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο τα συμφέροντα απέναντι στο Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συμμάχων ως προς τα μέσα αντιμετώπισης του ζητήματος.



Η Γερμανία ωστόσο δεν πιστεύει πλέον ότι μπορεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο στη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Αντ’ αυτού, η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τα κράτη του Κόλπου, με τον Βάντεφουλ να πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα σειρά επαφών στην περιοχή.



Πηγές: DW, n-tv, Deutschlandfunk

