Εκρηξη σημειώθηκε σε χώρο του δικαστικού μεγάρου της πόλης Σανλιούρφα, στην Τουρκία, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες...

Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου και προκάλεσε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας υπάλληλος του δικαστηρίου και το κτίριο έχει εκκενωθεί.

Αλλες αναφορές κάνουν λόγο για 4 τραυματίες.

Σε εξέλιξη...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.