Η Τουρκία ήρε σήμερα μερικούς τελωνειακούς περιορισμούς, που επέβαλλε στην Αρμενία, ανοίγοντας το δρόμο για απ' ευθείας εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, σε μια περαιτέρω ένδειξη εξομάλυνσης των σχέσεων έπειτα από 30 χρόνια εντάσεων.

Η Τουρκία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που το 1991 αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Αρμενίας από τη Σοβιετική Ένωση, όμως έκλεισε τα κοινά συνορά τους το 1993 για να υποστηρίξει το στενό σύμμαχό της Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουσή του με την Αρμενία για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Οι δύο γειτονικές χώρες δεν έχουν έκτοτε επίσημες διπλωματικές σχέσεις, καθώς υπάρχει ανάμεσά τους και η βαριά κληρονομιά μιας βαθιάς ιστορικής εχθρότητας που προέρχεται από τις μαζικές σφαγές Αρμενίων από τις Οθωμανικές δυνάμεις κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες θεωρούνται γενοκτονία από την Αρμενία και πολλές άλλες χώρες.

«Διασφαλίζεται η ειρήνη και η ευημερία»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε σημερινή δήλωσή του πως οι νέοι κανονισμοί σημαίνουν ότι αγαθά που πηγαίνουν από την Τουρκία σε μια τρίτη χώρα και στη συνέχεια στην Αρμενία ή αντιστρόφως, μπορούν τώρα να αναγράφουν ως τελικό προορισμό ή χώρα προέλευσης είτε «Αρμενία» είτε «Τουρκία».

Η Αρμενία, η οικονομία της οποίας είναι ένα μικρό κλάσμα της τουρκικής και εξαρτάται πολύ από ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία και το Ιράν, καλωσόρισε την είδηση.

«Αυτή η απόφαση είναι σημαντική για την επέκταση των εμπορικών και των επιχειρηματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, προωθώντας την οικονομική συνδεσιμότητα στην περιοχή και διασφαλίζοντας την ειρήνη και την ευημερία», δήλωσε η εκπρόσωπος του αρμενικού υπουργείου Εξωτερικών Ανί Μπανταλιάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Armenpress.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ανάμεσα στο Γερεβάν και την Άγκυρα για να ανοίξουν και πάλι τα μήκους 311 χιλιομέτρων σύνορά τους.

Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι θέλει να ανοίξει και πάλι τα ανατολικά σύνορά της, αλλά μόνο αν η Αρμενία υπογράψει συνθήκη ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν, με το οποίο η Τουρκία έχει πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς. Το Γερεβάν θέλει επίσης να δει τα σύνορα να ανοίγουν και πάλι.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συνήψαν πέρυσι τον Αύγουστο, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, μια ειρηνευτική συμφωνία για να βάλουν τέλος στη σύγκρουσή τους που διαρκούσε ήδη σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, όμως δεν έχουν ακόμα υπογράψει επίσημη συνθήκη ειρήνης.

Όπως επισημαίνει το Ρόιτερς, μια τέτοια συνθήκη θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Νότιο Καύκασο, μια περιφέρεια από την οποία διέρχονται αγωγοί πετρελαίου και αερίου.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί δήλωσε σήμερα ότι η δουλειά για ν' ανοίξουν και πάλι οι μεθοριακές διαβάσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την Αρμενία συνεχίζεται.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν νωρίτερα αυτό το μήνα μνημόνιο συναντίληψης για την αποκατάσταση της Γέφυρας Άνι, μιας κατασκευής του 10ου αιώνα πάνω από ποταμό ο οποίος αποτελεί το φυσικό τους σύνορο.

Πηγή: skai.gr

