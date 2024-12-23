Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής έχασε τη ζωή του χθες Κυριακή σε συγκρούσεις με παλαιστίνιους ενόπλους στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ξεσπούν μάχες ανάμεσα σε μέλη παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, που ασκεί περιορισμένη εξουσία στην περιοχή.

«Ο Ζαχέρ Φαρούκ Τζουμάα Ερχάιλ σκοτώθηκε (σ.σ. χθες) το πρωί ενώ εκτελούσε το εθνικό του καθήκον», κατά ανακοίνωση των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν ομάδα μελών των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής δέχθηκε πυρά από «εκτός νόμου» στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, συνεχίζει η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι άλλα δυο μέλη τραυματίστηκαν.

Ακούγονταν σφοδρά πυρά και εκρήξεις στον καταυλισμό χθες, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνήθως σπάνιες, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε ένοπλες οργανώσεις και τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής έχουν πολλαπλασιαστεί αυτόν τον μήνα.

Ήδη 3 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους έφηβος, είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκειά τους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η σύλληψη ενόπλων στην περιοχή της Τζενίν από τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας φαίνεται πως έβαλε φωτιά στο μπαρούτι.

Η Τζενίν κι ο καταυλισμός προσφύγων στα όριά της αποτελούν οχυρό παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, που δηλώνουν πιο αποτελεσματικές στον αγώνα εναντίον του Ισραήλ από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Αυτή η τελευταία ασκεί εν μέρει διοικητική εξουσία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Οι συγκρούσεις προστίθενται στην περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

