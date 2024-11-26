Τουρκία: 3 ύποπτοι για τη δολοφονία του ραβίνου Ζβι Κόγκαν

Τρεις ύποπτοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός Ισραηλινού ραβίνου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο μυστικής επιχείρησης της αστυνομίας και της υπηρεσίας πληροφοριών, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Τουρκίας.

Οι ύποπτοι είναι όλοι τους Ουζμπέκοι και εκδόθηκαν στα ΗΑΕ, κατόπιν αιτήματος του Άμπου Ντάμπι, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι οι τουρκικές αρχές βοήθησαν στη σύλληψη των υπόπτων. Στην ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, το ΥΠΕΞ ευχαρίστησε την Άγκυρα «για τη συνεργασία της στη σύλληψη των δραστών», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Οι τρεις Ουζμπέκοι θεωρούνται ύποπτοι για τον φόνο του Ζβι Κόγκαν, ενός 28χρονου ραβίνου ο οποίος είχε επίσης την υπηκοότητα της Μολδαβίας και ζούσε μόνιμα στα ΗΑΕ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο Κόγκαν δεν έχουν αποκαλυφθεί. Δεν είναι σαφές αν οι αρχές των ΗΑΕ έχουν καταλήξει στο κίνητρο των δραστών. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Κόγκαν μπήκε στο στόχαστρο επειδή ήταν Εβραίος και χαρακτηρίζουν τη δολοφονία του «αντισημιτική επίθεση». Στις έρευνες βοηθούν και ισραηλινές υπηρεσίες.

Ο Κόγκαν εξαφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη και το πτώμα του βρέθηκε την Κυριακή.

Ουζμπέκοι αξιωματούχοι είπαν ότι η κυβέρνηση της Τασκένδης βοηθά τα Εμιράτα και το Ισραήλ στις έρευνες.

Οι δύο από τους συλληφθέντες είναι ηλικίας 28 ετών και ο τρίτος 33. Όλοι τους εμφανίστηκαν με δεμένα τα μάτια και με χειροπέδες στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

