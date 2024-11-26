Τουλάχιστον 15 άμαχοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε σχολικό συγκρότημα όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στο προάστιο Ζεϊτούν της Γάζας, όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).

Σε ισραηλινό πλήγμα που σημειώθηκε αργότερα στην ίδια περιοχή, επτά άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ανέφεραν διασώστες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει τοποθέτηση από εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) σχετικά με τις αναφορές αυτές.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 44.200 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

