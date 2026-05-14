Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι άλλοι 11 τραυματίστηκαν εξαιτίας της κατάρρευσης στοάς σήμερα σε ανθρακωρυχείο της Eastern Coalfields Ltd (θυγατρικής της κρατικής Coal India) στα περίχωρα της Ασανσόλ, στο ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στην Ινδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης.

Περίπου 120 εργάτες βρίσκονταν στο ορυχείο όταν συνέβη το δυστύχημα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Ντρούμπα Ντας, αξιωματικός της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η κατάρρευση αποδίδεται σε ωστικό κύμα που προκλήθηκε λόγω απότομης μεταβολής πίεσης στις στοές, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Economic Times είχε μεταδώσει νωρίτερα πως περισσότεροι από 40 εργάτες τραυματίστηκαν στο ανθρακωρυχείο της Ασανσόλ.

Πηγή: skai.gr

